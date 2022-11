Westworld cancellato: la HBO ha deciso di non rinnovare la serie sci-fi per la quinta stagione.

L’annuncio è stato fatto tre mesi dopo la messa in onda del finale della quarta stagione. Nell’ultimo episodio, Christina finalmente riacquista la sua sensibilità e si rende conto di essere stata riprogrammata ed essere l’ultima vera versione di Dolores Abernathy. Con l’umanità sull’orlo di un’estinzione senza precedenti, Dolores decide di simulare “un ultimo gioco” nel Sublime per determinare se una parte della sensibilità umana – o ospite – può ancora essere preservata in “un nuovo mondo”.

Con il finale aperto, i fan di Westworld sono furiosi, specialmente perché i creatori della serie, Jonathan Nolan e Lisa Joy, avevano dichiarato di essere in trattive con la HBO per un’ultima stagione.

Invece, la rete americana ha fatto un passo indietro. “Nelle ultime quattro stagioni, Lisa e Jonah hanno portato gli spettatori in un’odissea sconvolgente”, ha scritto in una nota la HBO. “Siamo estremamente grati a loro, insieme al cast, ai produttori e alla troupe, e a tutti i nostri partner di Kilter Films, Bad Robot e Warner Bros. Television. È stato un brivido unirsi a loro in questo viaggio”.

Nolan e la Kilter Films di Joy, a loro volta, hanno rilasciato una dichiarazione in cui si legge: “Realizzare Westworld è stato uno dei momenti salienti della nostra carriera. Siamo profondamente grati al nostro straordinario cast e troupe per aver creato questi personaggi indelebili e questi mondi brillanti. Abbiamo avuto il privilegio di raccontare queste storie sul futuro della coscienza, sia umana che oltre, nel breve lasso di tempo possibile, prima che i nostri signori dell’Intelligenza Artificiale ce lo proibissero”.

Basato sul film di fantascienza del 1973 scritto da Michael Crichton e creato per la televisione da Nolan e Joy, Westworld ha raccontato un’odissea oscura sull’alba della coscienza artificiale e sulla questione del libero arbitrio.

Nel cast della quarta stagione, Rachel Wood, Ed Harris, Tessa Thompson, Thandiwe Newton, Jeffrey Wright, Luke Hemsworth, James Marsden, Aaron Paul e Angela Sarafyan. Tra le new entry, Aurora Perrineau (Prodigal Son) e la vincitrice dell’Oscar Ariana DeBose (West Side Story).

Continua a leggere su optimagazine.com.