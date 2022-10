Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio Olimpico di Roma nel 2023: dopo il sold out lampo allo Stadio San Siro di Milano, il gruppo annuncia il secondo concerto negli stadi. La tournée estiva dei Pinguini Tattici Nucleari proseguirà verso la capitale per un concerto-evento allo Stadio Olimpico di Roma in programma per il 23 luglio. La mappa dello Stadio Olimpico e i settori.

“Roma è sempre stata una città difficile da espugnare per tutti i musicisti. La sua coscienza musicale è molto alta, decide lei a chi regalare grandi soddisfazioni“, racconta Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari. “La prima volta che ci siamo andati, per suonare in un piccolo locale del Pigneto, il pubblico ci ha accolto come fossimo amici, quasi parenti. Con alcuni dei presenti siamo tuttora in contatto, perché Roma ti sa far sentire a casa anche se provieni da milioni di chilometri di distanza. L’Olimpico è un traguardo enorme e favoloso, che suggella il nostro amore per la Città Eterna”.

Biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio Olimpico di Roma

I biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio Olimpico di Roma nel 2023 sono già disponibili in prevendita attraverso i tradizionali circuiti. I biglietti sono acquistabili su TicketOne e TicketMaster sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati dal 25 ottobre.

I prezzi:

PRATO GOLD PACKAGE: 69 euro

SILVER PACKAGE: 249 euro

Tribuna Monte Mario: 69 euro

Tribuna Monte Mario Laterale Cat 1: 65 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest BASSI: 59 euro

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest ALTI: 54 euro

Curva Nord/Sud Bassa: 54 euro

Curva Nord/Sud Alta: 49 euro

Prato: 42 euro

I Pinguini Tattici Nucleari sono Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini.

Continua a leggere su optimagazine.com