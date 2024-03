I Pinguini Tattici Nucleari tornano in tour negli stadi nel 2025. Lo annuncia il gruppo sui social. Sono 9 le tappe annunciate già a marzo, che vedranno il gruppo protagonista di appuntamenti dal vivo in tutta Italia a partire dal mese di giugno 2025.

“Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far “dire” a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Nascere è un po’ come dire “ciao” al mondo, mentre crescere è cercare di ottenere dal mondo una qualsiasi risposta”, scrivono i Pinguini Tattici Nucleari sui social.



“Noi questa risposta proveremo a cercarla dentro nuova musica, che uscirà tra qualche mese, e in un grande tour che toccherà tutta la penisola nel 2025.

Grazie, sarà un bel viaggio”, aggiungono, e poi annunciano le date dei concerti del tour negli stadi.

I biglietti per il tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari saranno disponibili in prevendita dalle ore 10 di mercoledì 27 marzo su TicketOne, sia online che nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola.

In attesa dei concerti estivi, il gruppo tornerà dal vivo nei palasport in primavera. Dal 3 aprile al via da Jesolo (VE) il NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA

FAKE NEWS INDOOR TOUR – PALASPORT 2024.

I concerti dei Pinguini Tattici Nucleari negli stadi nel 2025

07 giugno 2025 – Reggio Emilia – RCF Arena (Campovolo)

10 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

11 giugno 2025 – Milano – STADIO SAN SIRO

14 giugno 2025 – Treviso – ARENA DELLA MARCA

17 giugno 2025 – Torino – STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO

21 giugno 2025 – Ancona – STADIO DEL CONERO

25 giugno 2025 – Firenze – VISARNO ARENA

28 giugno 2025 – Napoli – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

04 luglio 2025 – Roma – STADIO OLIMPICO