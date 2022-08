I Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono? La voce arriva sui social e in rete, circola praticamente da quando i Pinguini Tattici Nucleari si presentarono al Festival di Sanremo classificandosi al terzo posto con Ringo Starr. Era il 2020. Il successo clamoroso di quel brano, l’annuncio del tour nei palasport, poi sold out, hanno portato immediatamente all’ipotesi della carriera solista di Riccardo Zanotti. Ma cosa sappiamo e cosa effettivamente c’è da dire su questo?

La voce circola da anni ormai ma solo oggi arriva quella che potrebbe essere la conferma. Pipol TV pubblica un post su Instagram in cui scrive che dopo 12 anni di attività, i Pinguini Tattici Nucleari si sciolgono.

Nessun annuncio da parte del gruppo, che ha appena rilasciato un nuovo singolo. Dentista Croazia è il nuovo brano inedito del gruppo che arriva dopo le 250.000 presenze dell’ultimo tour.

Terminato il tour sold out nei palasport – recupero delle date annunciate nel 2020 – i Pinguini Tattici Nucleari sembravano guardare avanti, in direzione del nuovo album di inediti. Ma una notizia giunge in rete come un filmine a ciel sereno.

Ancora è tutto da confermare ma sembra proprio che Riccardo Zanotti, voce e frontman del gruppo, possa intraprendere presto la sua carriera solista. Da sostituire al percorso con la band o da affiancare, è ancora tutto da vedere.

Pipol TV intanto conferma lo scioglimento dei Pinguini Tattici Nucleari e il lancio del percorso solista di Zanotti sul palco dell’Arena di Verona. Si esibirà ai Tim Music Awards di settembre in solitaria, senza band. Sarà per lui la prima esibizione da solo.