Tra circa tre mesi potremmo avere la possibilità di toccare con mano il nuovo Samsung Galaxy S23, considerando il fatto che la data di uscita dovrebbe essere anticipata rispetto agli standard del produttore coreano. A dirla tutta, il trend in questione è stato inaugurato già dai Samsung Galaxy S22 quest’anno, con presentazione e commercializzazione della serie avvenute prima di quanto ci si potesse aspettare. Proviamo a fare il punto della situazione oggi 4 novembre, in relazione a rumors che stanno accompagnando quelli inerenti la scheda tecnica, da noi presi in esame nei giorni scorsi con un altro articolo.

Potrebbe esserci in anticipo l’uscita del Samsung Galaxy S23 a febbraio secondo gli ultimi rumors

Insomma, tutti gli indizi di inizio mese confermano che dovrebbe esserci in anticipo l’uscita del Samsung Galaxy S23, con appuntamento previsto nello scorcio iniziale di febbraio. A detta di SamMobile, uno degli smartphone più attesi del prossimo anno sarà presentato durante l’evento Galaxy Unpacked 2023, in programma nella prima settimana di febbraio. Secondo quanto riportato in mattinata, l’evento si terrà a San Francisco, in California. Alo stesso tempo, c’è la possibilità che dispositivi possano essere messi in vendita entro il 17 febbraio 2023.

Per quale motivo il produttore coreano sta cercando di accelerare i tempi? Tutto gravita attorno ad una tendenza generale, che vede il mercato globale degli smartphone sottoperformante ed il business dei chip di memoria di Samsung che nel corso degli ultimi anni ha fatto registrare un calo significativo dei profitti. In un contesto complesso di questo tipo, l’azienda sudcoreana sta cercando di lanciare il Samsing Galaxy S23 in anticipo con un chiaro intento, visto che questo potrebbe aiutare l’azienda ad ottenere vendite più significative rispetto ai suoi concorrenti.

Staremo a vedere come andranno le cose in vista dell’uscita del Samsung Galaxy S23 in Italia.