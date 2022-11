Ora è praticamente confermato che il colosso di Seul utilizzerà esclusivamente il processore Snapdragon 8 Gen. 2 per il Samsung Galaxy S23. Secondo a quanto riferito da ‘SamMobile‘, la società asiatica non utilizzerà più un chipset Exynos a bordo sua serie di smartphone di punta del 2023. Il processore del Samsung Galaxy S23 è stato ora confermato attraverso un elenco di benchmark.

La versione americana sbloccata del modello Plus (SM-S916U) è stata individuata nel database di Geekbench, rivelando la presenza del processore Snapdragon 8 Gen. 2 (con GPU Adreno 740), 8GB di RAM e il sistema operativo Android 13. Questo significa anche che i Samsung Galaxy S23 e S23 Ultra saranno dotati dello stesso processore. Le versioni asiatica ed europea dei telefoni presenteranno il medesimo SoC, contrariamente a quanto fatto fino a questo momento (in Europa, come ricorderete, veniva solitamente utilizzato il chipset proprietario Exynos). Lo Snapdragon 8 Gen. 2 dovrebbe essere un chipset 4nm (TSMC) con un core CPU Cortex-X3, due core CPU Cortex-A715, due core CPU Cortex-A710 e tre core CPU Cortex-A510. Visto l’utilizzo di core della CPU di nuova generazione ARM ed un processo TSMC a 4nm ad alta efficienza energetica, il chipset potrebbe impressionare per quanto riguarda l’aspetto energetico, offrendo una maggiore durata della batteria.

Qualcomm presenterà lo Snapdragon 8 Gen. 2 nella terza settimana di novembre 2022. Il chipset rivale Dimensity 9200 di MediaTek sarà annunciato l’8 novembre. Secondo quanto riferito, entrambi questi chipset offriranno prestazioni della GPU migliori dell’A16 Bionic di Apple. L’OEM asiatico ha riunito un team di oltre mille ingegneri per lavorare sul proprio chipset per il 2025. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

