Una siede al primo posto in classifica di Serie A con 32 punti, l’altra si trova al secondo posto a quota 27 punti: parliamo rispettivamente del Napoli di mister Luciano Spalletti e dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, due compagini di fuoco che stanno dimostrando di meritarsi i piani alti della classifica. Dopo tredici giorni dopo il match contro la Lazio per 0-2, valido come prima sconfitta della stagione, la Dea ospita al Gewiss Stadium un’altra formazione in gran forma smagliante: ovvero gli azzurri di capitan Di Lorenzo. La super sfida è in programma domani pomeriggio, sabato 5 novembre, con fischio d’inizio alle ore 18.00. Andiamo a vedere insieme i dettagli, quali sono le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming dell’incrocio al vertice.

La tredicesima giornata di Serie A regalerà a tutti i tifosi ed appassionati di questo sport lo spettacolare big match tra Atalanta e Napoli, appunto due squadre ai vertici della classifica. I partenopei sono usciti sconfitti per la prima volta in stagione contro il Liverpool, ad Anfield, nell’ultima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, ma in Serie A gli azzurri risultano ancora imbattuti. D’altro canto, invece, i bergamaschi vantano di 8 successi, 3 pareggi ed una sconfitta in 12 giornate. Nella passata stagione, le sfide tra Atalanta e Napoli sono rispettivamente terminate 3-2 per gli orobici al ‘Maradona’ e 3-1 per la squadra di Osimhen e compagni a Bergamo.

Quanto alla visione in TV, la partita Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta, come di consueto, su DAZN e servirà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile, o usufruire console di gioco come Xbox o PlayStation, oppure dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa, potrete utilizzare il TIMVISION Box. Inoltre, il super match sarà visibile anche in live streaming sull’app di DAZN e visibile tramite smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito di DAZN su un PC o un notebook.

Per quanto riguarda le probabili formazioni queste a seguire potrebbero essere le scelte di Gasperini e Spalletti:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Lookman; Hojlund.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Continua a leggere su optimagazine.com