Non abbiamo fatto in tempo a conoscerlo che è già ora di salutarlo. Vincenzo Malinconico Avvocato d’Insuccesso si avvia verso il gran finale di stagione con la messa in onda degli ultimi episodi in programma già il prossimo 10 novembre. Il bel Massimiliano Gallo finalmente ha avuto occasione di mettere in mostra tutte le sue doti e il suo personaggio è riuscito a conquistare pubblico e ascolti ma è già arrivato il momento di parlare di finale di stagione.

Negli ultimi episodi di Vincenzo Malinconico Avvocato d’Insuccesso, Teicheué, interrogato dagli inquirenti, si ostina a ripetere d’essere stato incastrato e chiede al protagonista di difenderlo proprio mentre le cose con Alessandra Persiano procedono serenamente fino a quando Alf non farà capolino e questo riaccenderà le sue insicurezze tanto da spingerla a considerare la proposta di lavoro ricevuta da un importante studio legale di Milano.

Infine, Vincenzo viene contattato da Veronica Starace Tarallo, la bella moglie di un potente avvocato, che vorrebbe il nostro protagonista al suo fianco nella sua causa di separazione dal marito ma la cosa metterà in crisi tutti, come andrà a finire e cosa sceglierà il nostro Avvocato d’insuccesso?

Anche voi come Malinconico?

Prima di scoprirlo, la fiction Rai tornerà in onda oggi, 3 novembre, con la penultima puntata in cui, in tribunale, Malinconico conosce per caso l’ingegnere Romolo Sesti Orfeo, il padre di un giovane ucciso dalla camorra, che, esasperato dalla giustizia, gli confida di essersi messo sulle tracce dell’assassino dell’assassino da solo.

Intanto, Burzone capisce di aver involontariamente provocato l’omicidio di Brooke e viene colto da infarto mentre Vincenzo scopre che Dylan si era messo nei guai con le scommesse clandestine ed era in debito con un certo Teicheué, come finirà per lui?