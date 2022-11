Il primo album di Tananai ha un nome e una data. Dopo singoli di successo come Baby Goddamn, Abissale e Sesso Occasionale, il cantautore milanese è pronto per la sua prima avventura discografica.

Rave, Eclissi è il titolo del primo album di Tananai. Il disco sarà fuori da venerdì 25 novembre e sarà composto da 15 tracce. A proposito della prima release, l’artista – all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino – ha dichiarato:

“Rave, Eclissi è il sunto delle due anime che fin dall’inizio del mio progetto ho deciso di inserire nelle canzoni. C’è la parte più ca**ona, leggera, quella che forse nell’ultimo anno ha permesso alla maggior parte di voi di conoscermi: il Rave. Ma dopo la festa c’è sempre il down, l’Eclissi, il mio lato più introspettivo. L’unica cosa che accomuna questi due aspetti di me, aka Alberto aka Tananai, è il mettermi sempre a nudo. Mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita e, anche per questo, in questo post c’è tutto quello a cui abbiamo pensato per far sì che il mio primo disco arrivi a tutti voi”.