Dopo l’editoriale pubblicato sul Corriere della sera non poteva mancare la replica di Morgan contro Gramellini. Il cantautore brianzolo è intervenuto ai microfoni de La Zanzara, il format radiofonico di Radio24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

In questi giorni è caldo l’argomento del decreto anti-rave proposto a seguito dei fatti di Modena, contro il quale si è già espresso Bugo e sul quale la sinistra sta facendo opposizione.

Nello stesso contesto c’è la nomina di Vittorio Sgarbi a sottosegretario alla Cultura, e il critico d’arte ha già detto che Morgan avrà un suo ruolo in un dipartimento creato ad hoc per la musica. Tra il decreto anti-rave e il futuro di Morgan si è espresso Gramellini nel suo consueto appuntamento Il Caffè di Gramellini sul Corriere della Sera, che ha usato parole di forte critica nei confronti del critico d’arte e del cantautore brianzolo.

Riferendosi a Morgan, Gramellini ha scritto: “Per supplire alla chiusura dei rave party, il governo sembra intenzionato a farsene uno in casa“. Nel suo editoriale, il giornalista ha definito Sgarbi e Castoldi “due anarco-narcisisti” con “scarsissimo autocontrollo”. Per questo, sempre secondo Gramellini, “l’esperimento avrà vita breve” quindi “alla seconda riunione ministeriale, Morgan scapperebbe persino con Bugo”.

Parole che non sono piaciute a Marco Castoldi, che al telefono con La Zanzara ha puntato il dito contro Gramellini.

Morgan ha definito il linguaggio di Gramellini “un modo sofisticato per diffamare“ per poi sfogarsi con i due conduttori.

“Ma questo signore che si è permesso di dire certe cose, non solo ha detto che non sono autonomo, cioè che non sono in grado di intendere e di volere, ma che sono un narcisista, anarco-narcisista, dovrebbe essere uno psicologo con una cartella clinica. È come dire che ho un cancro, non posso permettere che mi dica queste cose, che ho un disturbo. Poi ha detto che sono un cane, non puoi dare del cane a un cittadino, non si può permettere di offendere così. Sono criticabile, non diffamabile”.