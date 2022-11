Perché Henry Cavill ha lasciato The Witcher? Dopo tre stagioni, l’attore, che interpreta il ruolo di Geralt di Rivia, il cacciatore di mostri, abbandonerà la serie Netflix. Il suo ruolo verrà affidato a Liam Hemsworth.

Cavill è stato accolto positivamente dalla critica perché ha saputo rispecchiare bene l’amato personaggio dei romanzi di Andrzej Sapkowski, anche se la trama della serie ha ricevuto alcune recensioni contrastanti. L’attore si è distinto per essere un grande fan dell’opera originale e dei videogiochi di The Witcher, esprimendo spesso il suo desiderio di rendere la rappresentazione più fedele al materiale fantasy.

Un nuovo report di Deadline sembra aver chiarito le motivazioni sul perché Henry Cavill abbandonerà la serie tv. Alla base sembra ci sia il suo ritorno del DC Universe, dove tornerà a vestire i panni di Superman (dopo essere apparso nei titoli di coda di Black Adam). Inoltre sappiamo che Warner Bros. e DC avevano iniziato a sviluppare Man of Steel 2.

Fonti hanno anche riferito che l’attore abbia firmato un accordo che lo lega a The Witcher per tre stagioni.

Ci sono poi diverse voci e speculazioni secondo cui Henry Cavill abbia deciso di lasciare la serie dopo alcune differenze creative. Essendo un grande fan del franchise, l’attore di Enola Holmes 2 non abbia apprezzato che gli sceneggiatori abbiano deviato la storia rispetto ai romanzi – Cavill voleva restare fedele. Sebbene la star non abbia criticato apertamente la scrittura dello show, in precedenza ha indicato di aver spinto affinché ci fosse una rappresentazione fedele di Geralt. In contrasto, l’ex sceneggiatore Beau DeMayo ha rivelato che molti scrittori della serie tv non amavano particolarmente i libri e videogiochi di The Witcher.

Non sappiamo quale sia il motivo ufficiale per cui Henry Cavill abbia deciso di appendere al muro il mantello del cacciatore di mostri, dato che non sono state rilasciate altre dichiarazioni. In ogni caso, l’attore vestirà per l’ultima volta i panni di Geralt nella terza stagione, su Netflix nel 2023.

