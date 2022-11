Le immagini di buon 2 novembre saranno le più ricercate delle prossime ore. La ricorrenza della commemorazione dei defunti è molto sentita in Italia e segue la festività di Ognissanti del 1 novembre. Entrambe le giornate, a dire la verità, sono dedicate al ricordo di chi ci ha lasciati da poco, come da molto tempo: proprio per questo motivo, l’azione di condividere un contenuto dedicato al momento (magari con l’ausilio di qualche frase o piccola preghiera) ha il suo valore riconosciuto di momento di raccoglimento e riflessione.

La tradizione ma anche le indicazioni religiose abbinate alla speciale giornata prevedono che proprio il 2 novembre si proCEDA alla visita dei cimiteri dove riposano i propri cari non più tra di noi. Portare fiori e accendere candele sono le azioni più comuni con le quali si rende onore alla ricorrenza specifica da nord a sud della penisola italiana, senza particolari eccezioni.

Nella galleria presente a fine articolo, non mancano le proposte grafiche relative alle immagini di buon 2 novembre. Protagoniste indiscusse delle soluzioni sono le candele accese per commemorare i defunti. Come accompagnamento di molte immagini, ci sono anche delle frasi e preghiere. Molte di queste ricordano l’importanza di non dimenticare mai chi ci ha accompagnato per un tratto breve o lungo della nostra vita, perché proprio mantenendo vivo il ricordo di coloro che non ci sono più si manterrà la loro memoria vivida nel tempo.

Ognuna delle immagini di buon 2 novembre presenti nella galleria sottostante potrà essere selezionata per essere poi condivisa nella modalità preferita: di certo il canale preferito sarà WhatsApp nella stragrande maggioranza dei casi, ma le stesse soluzioni potranno essere inoltrate via social network, magari WhatsApp e non solo. L’importante sarà non perdere l’occasione della commemorazione dei propri cari.

Continua a leggere su optimagazine.com