Sopravvissuti 2 ci sarà? È quello che si chiedono gli spettatori di Rai1 stasera, mentre stanno guardando il finale della prima stagione.

La risposta alla domanda è: difficilmente vedremo un seguito alle vicende di Luca, Marta, Nino e gli altri superstiti. La serie tv creata da Carmine Elia era tra le più attese della stagione 2022/2023, ma tuttavia non ha saputo rispettare le aspettative.

La prima puntata di Sopravvissuti è stata accolta con ascolti abbastanza tiepidi: 19,80% di share e 4.038.000 milioni di spettatori. Numeri piuttosto bassi per Rai1. E non è tutto. Nelle settimane successive, gli ascolti sono calati ancora di più, fino ad arrivare a 2.324.000 milioni di spettatori e 16,1% di share nella penultima puntata.

Sopravvissuti, seppur seguitissima dal pubblico giovane sui social (trainato dalla presenza di Lino Guanciale e dal resto di un cast solido), non ha però conquistato il pubblico da casa. A questo si aggiunge il fatto che la fiction non decolla neanche sulla piattaforma di streaming RaiPlay, dove non compare neanche tra i 10 titoli più visti.

La storia di Sopravvissuti è un mystery drama che mescola eventi passati e presenti per raccontare cos’è successo al gruppo di superstiti della barca Arianna. Sparita dai radar dopo un anno dalla sua partenza, il relitto torna al porto di Genova con metà del suo equipaggio originale. Cos’è accaduto alle persone scomparse?

Visti gli ascolti bassi e lo scarso interesse del pubblico, è chiaro che Sopravvissuti non sia un progetto attraente per gli spettatori italiani, che non sono pronti a questo genere di storie, che, al contrario, funzionano benissimo all’estero.

Per sapere se Sopravvissuti 2 ci sarà non resta che attendere la decisione della Rai nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane.

Nel cast e personaggi di Sopravvissuti, Lino Guanciale nel ruolo di Luca Giuliani; Giacomo Giorgio è Lorenzo Bonanno; Vincenzo Ferrera è Tano Russo; Barbora Bobuľová è Giulia Morena; Stéfi Celma è Sylvie; Manda Touré è Malika; Fausto Maria Sciarappa è Stefano Bonanno; Florian Fitz è Frank Berger; Sophie Pfenningstorf è Alex; Desirèe Pöpper è Elena; Nicolas Maupas è Roberto; Raffaella Rea è Paola; Domenico Luca è Matteo; Luca Biagini è Armando; Pia Lanciotti è Anita; Elena Radonicich è Titti; Camilla Semino Favro è Matilde; Alessio Vassallo è Gabriele.

