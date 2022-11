Chi ha seguito The Walking Dead sa bene che nella vita di Ezekiel le disgrazie non sono mancate e questo ha segnato un po’ il suo percorso, almeno a detta dell’attore che gli presta il volto magistralmente, Khary Payton. Un nuovo episodio della serie sarà disponibile oggi su Disney+ dopo la messa in onda americana mentre Payton ha modo di esaminare il suo percorso ai microfoni di Insider confermando di non essere molto soddisfatto del percorso del suo personaggio.

Ezekiel ha perso Benjamin sotto l’oppressione dei Salvatori, poi la sua amata tigre Shiva combattendo con un branco di vaganti e, infine, lo stesso destino è toccato al suo figlio adottivo Henry, morto in un massacro commesso da Alpha. Come se questo non bastasse, il Re ha perso il suo Regno e ha dovuto affrontare la diagnosi di un cancro. Il Commonwealth gli ha regalato una seconda occasione ma anche in questo caso tutto è andato a rotoli ed Ezekiel è finito a lavorare i campi insieme alla persona che odia di più, Negan, ex leader dei Salvatori.

Khary Payton spiega il perché della sua insoddisfazione:

“Ci sono così tanti luoghi e situazioni che mi sarebbe piaciuto esplorare…questa è una delle cose che succede quando si ha uno show che ha così tanti personaggi dinamici e interessanti. 48 minuti o poco più non sono sufficienti. Questi personaggi sono costruiti magnificamente. Penso che la forza dello spettacolo sia che questi personaggi sono ricchi di sfumature e ce ne sono così tanti che non riesci proprio a capirli tutti. Mi dispiace molto dire addio ad Ezekiel e io incrocio le dita nella speranza che forse un giorno, lungo la strada, potremmo raccontare la storia di come è diventato un re o qualcosa del genere”.

Lo vedremo in uno degli spin-off di The Walking Dead in lavorazione? Lui si dice pronto a vestire ancora i panni di Ezekiel un giorno e i fan non aspettano altro che scoprire la sua storia più nel dettaglio.

Ecco il promo del nuovo episodio in arrivo oggi: