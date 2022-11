Lo strepitoso Napoli di Spalletti ha già conquistato, con un turno d’anticipo, il passaggio agli Ottavi di Champions League. La partita di domani ad Anfield Road tra Spalletti e Klopp assegnerà il primo posto nel girone. Gli azzurri di Spalletti sono nettamente favoriti. Possono contare su due risultati utili su tre ed anche in caso di sconfitta dovrebbero patire un distacco di quattro reti.

Siamo giunti ad un momento cruciale della stagione. Chiusa la fase a gironi di Champions League, gli uomini di Spalletti sono attesi dall’ardua trasferta di Bergamo e da due partire contro Empoli ed Udinese prima della sosta mondiale. Quattro gare in tutto che possono condizionare in modo importante il prosieguo stesso della stagione. Il primo posto nel girone di Champions League metterebbe Spalletti a confronto con una delle seconde degli altri gironi. Conservare o incrementare il vantaggio sulle inseguitrici consentirebbe al Napoli di vivere bene la sosta mondiale preparandosi al meglio per la ripresa del torneo ai principi di gennaio.

Spalletti sta preparando con scrupolo la sfida nel mitico Anfield Road. Metterà in campo la migliore formazione possibile senza calcoli utilitaristici. Il Napoli non si accontenterà di una sconfitta di misura o di un pareggio di comodo. Il Napoli tenterà l’impresa al cospetto dell’undici di Jurgen Klopp (leggi di più).

Il tecnico della formazione inglese ha già messo le mani avanti dichiarando – a buona ragione – che “in questo momento il Napoli è la squadra più in forma del mondo” . Un complimento sincero e veritiero ma allo stesso tempo un abile tentativo di far crescere la pressione sul Napoli e su Spalletti il quale avverte come ad ogni vittoria di una serie positiva (il Napoli è giunto a 13) la successiva diventa più difficile.

Credo che la partita di Anfield possa esser uno storico crocevia per il Napoli. Battere il Liverpool al cospetto della KOP può far arrivare alle stelle la consapevolezza e l’autostima dei napoletani lanciandoli con ancora più forza nella corsa verso lo Scudetto. Epoche ed uomini diversi, ma mi sento di paragonare – in termini di fiducia – un’eventuale vittoria ad Anfield a quella conquistata dal Napoli sul terreno della Juventus per 1-3 nell’anno del primo scudetto. E pensare che tre anni orsono alla vigilia dello stesso match gli allibratori inglesi pronosticavano per il Liverpool un rotondo 3 a 0 ai danni del Napoli di Carlo Ancelotti devastato dall’ammutinamento.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Canzoni e spettacoli, Serie TV e film, Tecnologie e trend (leggi di più).