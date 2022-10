Il colosso di Seul esegue i programmi beta di Android 13 One UI 5.0 per molti dei suoi telefoni di punta, inclusa la serie dei Samsung Galaxy S21. Come riportato da ‘SamMobile‘, i possessori del dispositivo, tuttavia, non hanno ancora avuto il privilegio di testare Android 13 con la One UI 5.0 prima del loro rilascio ufficiale, ma non c’è da preoccuparsi troppo dal momento che il lavoro sul nuovo importante aggiornamento del software del Samsung Galaxy S21 FE è attualmente in corso a porte chiuse.

Le build di test di Android 13 per il telefono sono state individuate sui server del produttore asiatico, anche se non c’è nulla di cui entusiasmarsi eccessivamente. È naturale che l’OEM sudcoreano stia lavorando all’aggiornamento per tutti i suoi importanti flagship degli ultimi due anni, e questo è solo un segno che sono in corso anche i lavori sull’aggiornamento del Samsung Galaxy S21 FE. Il rilascio pubblico stabile potrebbe avvenire già a novembre, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su quel fronte. Android 13 sarà il primo importante aggiornamento del sistema operativo per il device. Questo grazie al fatto che Samsung ha ritardato il lancio del telefono e lo ha rilasciato con Android 12 pronto all’uso, con due versioni più recenti rispetto al Samsung Galaxy S20 FE. Il telefono è idoneo per quattro aggiornamenti principali in totale, quindi questo è solo l’inizio per quanto riguarda i major-upgrade del suo software: in realtà, riceverà più aggiornamenti del sistema operativo Android rispetto ai suoi fratelli.

Parlando di grandi aggiornamenti, Android 13 e la One UI 5.0 porteranno alcune eccellenti nuove funzionalità e modifiche, inclusa un’ampia personalizzazione della schermata di blocco, a tutti i dispositivi Galaxy idonei. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

