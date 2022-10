Il Napoli di mister Luciano Spalletti sta vivendo una splendida favola ed un sogno dal quale non vuole svegliarsi. Una scia di successi positivi e di vittorie che stanno alimentando un enorme entusiasmo e gioia nella tifoseria partenopea. Dopo l’ultima vittoria in campionato all’Olimpico contro la Roma (0-1 con la rete di Osimhen) e quella conquistata al Maradona mercoledì scorso in Champions League contro i Rangers (3-0), gli azzurri si preparano per scendere di nuovo in campo al Diego Armando Maradona per disputare la 12a giornata di Serie A contro il Sassuolo di Dionisi, domani pomeriggio 29 ottobre alle ore 15.00. Andiamo a vedere i dettagli, le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming del prossimo match.

Attualmente, la classifica di Serie A vede al comando proprio il Napoli di capitan Di Lorenzo a quota 29 punti, seguito dal Milan a 26, Lazio e Atalanta a 24 punti. Il Sassuolo, dal canto suo, occupa la nona posizione con 15 punti all’attivo. Nell’ultimo match di campionato la compagine partenopea, come già accennato sopra, ha battuto nel ‘derby del sole’ la Roma di Mourinho con il punteggio di 0-1, grazie ad una prodezza “dell’uomo mascherato” Victor Osimhen; anche i neroverdi sono reduci da un’importante vittoria contro l’Hellas Verona con il punteggio finale di 2-1. Nella passata stagione, i due incroci tra i campani e gli emiliani si sono conclusi rispettivamente 2-2 al ‘Mapei Stadium’ e 6-1 per gli azzurri nel la sfida di ritorno del ‘Maradona’.

Il match Napoli-Sassuolo, in programma domani al Maradona con fischio d’inizio alle 15.00, sarà trasmesso in diretta TV ed esclusiva su DAZN: per vedere la partita basterà scaricare l’app di DAZN su una smart TV compatibile o utilizzare una console di gioco come XBox o PlayStation oppure ancora su dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. L’alternativa è TIMVISION Box. La sfida sarà trasmessa anche in diretta streaming collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone e tablet.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia;

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Rogerio, Ferrari, Erlic, Toljan; Thorstvedt, Lopez, Frattesi; Lauriente, Pinamonti, D’Andrea.

