Il piano Disney+ supportato dalla pubblicità potrebbe introdurre alcune limitazioni che non consentirebbero di guardare film con amici lontani. Il codice dell’app di Disney+ comprende alcuni riferimenti alle limitazioni del piano base. Infatti, secondo quanto scoperto da Steve Moser, i cui dettagli sono stati rivelati su Twitter, GroupWatch e SharePlay, funzionalità che permettono di guardare un film o un programma da remoto con amici e familiari (anche se questi si trovano in altre parti del mondo), non saranno più disponibili se state utilizzando il nuovo piano base da 7,99 dollari al mese del servizio Disney+, in arrivo a partire dal prossimo mese di dicembre negli Stati Uniti.

Disney+ Basic (ad-supported tier) tidbit: "Groupwatch and Shareplay unavailable for accounts on the ads tier.” pic.twitter.com/KuTeJiCEtn — Steve Moser (@SteveMoser) October 24, 2022

La Disney non ha risposto subito alla richiesta di commento in merito al fatto che stia effettivamente pianificando di non permettere agli utenti di guardare i contenuti provvisti di pubblicità o con il sistema di Apple. Il codice sembra piuttosto lampante. Tuttavia, potrebbe sempre essere una possibilità che l’azienda statunitense abbia inserito alcuni codici per l’attivazione del blocco, prima di lanciare effettivamente il piano a dicembre.

Qualora la Disney tagliasse effettivamente SharePlay e GroupWatch dall’abbonamento con pubblicità, non sarebbe l’unica a fare fuori le funzionalità dal suo piano base, ossia quello meno costoso. Malgrado Netflix non supporti SharePlay in primo luogo, la piattaforma dei contenuti in streaming ha annunciato che il suo piano più semplice non permetterà di guardare i contenuti scaricati offline. (sarà anche limitato a 720p e non avrà tutti i contenuti disponibili per i normali abbonati Netflix, anche se l’azienda afferma che sta lavorando su quest’ultimo punto). Ora come ora, la limitazione è molto probabile, ma per esserne certi occorrerà attendere il rilascio in via ufficiale del piano Basic. Restiamo aggiornati sui prossimi sviluppi.

