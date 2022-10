Un concerto dei The Vamps a Milano nel 2023 per festeggiare i primi 10 anni di carriera del gruppo. C’è già una data: è quella dell’11 marzo, quando il gruppo si esibirà in un’unica data italiana al Fabrique di Milano.

La band porterà nel nostro Paese il “The Greatest Hits Tour” nel corso del quale ripercorrerà tutta la sua carriera, dagli esordi al presente più recente. Un viaggio tra le canzoni dei The Vamps, quelle che hanno reso il gruppo celebre a livello internazionale, per una scaletta all’insegna delle hits rilasciate nel corso dei primi 10 anni nella musica.

I prezzi dei biglietti per i The Vamps a Milano nel 2023

Due le fasce di prezzo dei biglietti per i The Vamps a Milano nel 2023. I fan potranno scegliere tra il posto unico e tra il posto unico con ingresso anticipato che consente di accedere alla location del concerto prima di tutti gli altri e quindi di occupare i posti migliori, quelli più vicini al palco. Il biglietto di posto unico costa 30 euro, quello con ingresso anticipato costa invece 43,50 euro. Ad entrambi i prezzi bisognerà aggiungere i diritti di prevendita.

Posto Unico: € 30,00 + diritto di prevendita

Early Entrance: € 43,50 + diritto di prevendita

I biglietti per i The Vamps a Milano nel 2023 saranno disponibili in prevendita in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 10.00 del 27 ottobre. La prevendita generale partirà alle ore 10.00 di mercoledì 2 novembre attraverso i tradizionali circuiti: TicketOne, TicketMaster e VivaTicket, sia online che nei punti vendita abituali e via call center.

