Oggi 25 ottobre sembrano esserci problemi WhatsApp piuttosto seri, a partire dalle prime luci della giornata. Il servizio di messaggistica istantanea, tra i più amati ed utilizzati in tutto il mondo, pare essere andato in tilt e non accenna a riprendersi, almeno per adesso. Il team di supporto sarà sicuramente già stato messo al corrente del disguido, e quindi non c’è troppo di che preoccuparsi per il mancato funzionamento della piattaforma, che immaginiamo tornerà a fare il suo dovere prima di quanto immaginiamo. Il disturbo consiste fondamentalmente nel mancato invio dei messaggi e delle loro relativa ricezione (se non vengono inviati è naturale che i destinatari non possano riceverli), e dunque nel totale inutilizzo della piattaforma fino al ripristino del suo regolare funzionamento da parte di chi di dovere.

I problemi WhatsApp di oggi 25 ottobre sono una doccia fredda per chi utilizza il servizio di messaggistica istantanea per mantenersi in contatto con amici e parenti o per quanti, magari, se ne avvalgono anche per questioni professionali (sono più di quanti crediate). Inutile dirvi che il disturbo non è localizzato, ma diffuso un po’ ovunque in Italia, e che pertanto non c’è ragione per allarmarsi che la questione dipenda dal proprio dispositivo o dalla propria connessione ad Internet.

I problemi WhatsApp di oggi 25 ottobre sembrano piuttosto importanti, ma non è la prima volta che assistiamo ad un down di questo genere, visto che in passato sono già capitate situazioni analoghe, poi prontamente risolte dall’assistenza tecnica del servizio. Non ci resta che restare aggiornati sulla questione, sperando che i problemi WhatsApp di oggi 25 ottobre possano essere risolti nel più breve tempo possibile. Resteremo sulla questione per potervi dare notizie non appena ci saranno evoluzioni. Se avete domande da fare il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

