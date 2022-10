Come suona Elettra Lamborghini a Tale E Quale Show? La risposta è in Gabriele Cirilli e nella sua esibizione con Francesco Paolantoni, rispettivamente nei panni della twerking queen di Rocco Hunt sulle note di Caramello.

I due comici hanno già fatto divertire il pubblico con la loro imitazione di Blanco e Mahmood, inevitabilmente con il brano Brividi. Nella puntata di venerdì 21 ottobre, tra gli spettatori da casa c’era anche la stessa Elettra Lamborghini.

Nonostante la vittoria di Rosalinda Cannavò che ha messo in scena la sua interpretazione di Francesca Michielin sulle note di Nessun Grado Di Separazione, anche Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni hanno meritato una particolare menzione per aver indossato i panni della popstar di Pistolero e del rapper di Salerno.

Elettra Lamborghini ha seguito la puntata e ha commentato sui social: “Cirilli col passo di samba mi ha uccisa. Comunque finalmente ho trovato una controfigura, che giuoie”. Un po’ meno divertito il commento del severissimo Cristiano Malgioglio, che ha definito l’esibizione: “Una delle pagine più brutte della televisione italiana”.

Anche Rocco Hunt ha commentato l’esibizione, e nelle storie Instagram ha pubblicato un fermo immagini di Paolantoni nei suoi panni commentando con: “Intanto su Rai1”.

Un’esibizione, quella dell’imitazione di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini a Tale E Quale Show, in cui la simpatia dei due interpreti è stata palpabile. “C’è chi ride e chi mente”, scrivono dall’account ufficiale del format di Rai1.

Durante la puntata di venerdì 21 ottobre non sono mancati i siparietti di Cristiano Malgioglio. Dopo l’esibizione di Valeria Marini nei panni di Shakira sulle note di Waka Waka, il giudice ha sfidato l’interprete nella danza del ventre sostenendo di essere più capace, mentre il pubblico in studio applaudiva divertito.

#taleequaleshow Cirilli col passo di samba mi ha uccisa⚰️⚰️⚰️🤣 comunque finalmente ho trovato una controfigura che giuoie 🤣 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) October 21, 2022