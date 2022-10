In molti si sono messi comodi per godersi il primo monologo di Luciana Littizzetto dopo l’insediamento del nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni e nessuno è rimasto deluso, soprattutto i fan di Che Tempo che Fa. Il primo colpo, infatti, l’attrice lo ha dato a Maurizio Gasparri scrivendogli una lettera aperta in cui mette chiari dei paletti sulla legge 194 legata alla libertà di aborto.

Nella nuova puntata di Che tempo che fa, la comica al fianco di Fabio Fazio ha voluto rivolgersi direttamente al forzista Gasparri con una richiesta particolare ovvero quella di non toccare la 194 definendola come «non tua, non mia, né di destra né di sinistra ma di tutte le donne». Proprio qualche giorno fa l’ex ministro ha deciso di girare intorno alla questione aborto chiedendo il riconoscimento giuridico del feto con una modifica all’articolo 1 e questo significa mettere a rischio la 194 perché in caso di interruzione di gravidanza sia la donna sia il medico potrebbero accusati di omicidio.

"Illustrissimo Senatore Maurizio Gasparri,Pregiatissimo Gasp Gasp,per gli amici Grande Gaspy.E’ inutile che ci giriamo intorno. Non ci siamo mai presi,Gasparrone.E non ci prenderemo mai.Siamo come lo zampirone e la zanzara, la zetatl e i punti patente…"@lucianinalitti a #CTCF pic.twitter.com/0bQ13cco6r — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 23, 2022

Luciana Littizzetto quindi scrive: “Come posso sapere io come si sente una donna alla quale il medico ha detto che il bambino che sta crescendo dentro di lei dovrà vivere una vita intera di sofferenza? Come posso sapere io come si sente una ragazzetta di 15 anni che cercava amore e si è ritrovata mamma per errore? Come posso sapere io come si sente una donna sola, senza soldi, magari con altri figli che già non riesce a sfamare. E come posso sapere io come si sentono un sacco di altre donne che scelgono di non essere mamme per chissà quali motivi”.

"La Meloni due cose aveva detto in campagna elettorale: che l’Italia stava con l’Ucraina e che la 194 non si toccava.

E con le urne ancora calde non solo si scopre l’amore di Berlu per la vodka

… ma pure che tu subito sei zompato sulla legge. "@lucianinalitti a #CTCF pic.twitter.com/Qyej4JCnu1 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 23, 2022

Alla fine la Littizzetto conclude chiedendo a Gasparri di non mettere in pericolo la 194 e di proporre invece una ‘sana educazione sessuale nelle scuole’ per permettere il calo degli aborti ma anche delle malattie sessualmente trasmissibili.