Papa Francesco a Che Tempo Che fa. Dal punto di vista mediatico Fabio Fazio è riuscito a mettere a segno un altro colpaccio, questo è certo, ma come andrà a finire questa ospitata in tv e quali saranno i temi trattati durante l’intervista? Non è la prima volta che il conduttore evita domande scomode ai propri ospiti lo ha fatto con personalità politiche e addirittura con i virologi, protagonisti di questi mesi in tv, cosa farà con il Santo Padre?

Le polemiche siamo certi non mancheranno, in un senso o nell’altro, basta già leggere cosa si scrive sui social subito sotto l’annuncio della partecipazione di Papa Francesco a Che Tempo Che Fa per capire com’è l’andazzo. Al grido di “Solo io trovo che l’appellativo “Sua santità” non dovrebbe essere usato da una TV laica?” o “Dato che dall’inizio del suo pontificato ha perso tantissimi fedeli con le sue idee oltranzista adesso vuole ricucire” in molti hanno già storto il naso alla notizia.

Ecco il tweet ufficiale:

Sua Santità Papa Francesco domenica a #CTCF. pic.twitter.com/Bhydm1N1yF — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 3, 2022

Dall’altra parte il mondo cattolico ha già messo in agenda l’appuntamento storico per riuscire a capire quale sarà la linea del Pontefice e quali le sue parole sul mondo attuale, la pandemia e la Chiesa. L’appuntamento è fissato per domenica 6 febbraio a partire dalle 20.00. Sarà dopo la settimana sanremese che Fabio Fazio riporterà tutti sulla terra rompendo il ghiaccio proprio con Papa Francesco, le televisioni di tutto il mondo si interesseranno all’evento, questo è certo ma quale sarà la reazioni di tutti? Non ci rimane che attendere domenica sera per scoprirlo e ascoltare le parole del Papa.