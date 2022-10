Esce il 28 ottobre Ti Va Di Stare Bene di Ultimo. Per il cantautorap si tratta del nuovo singolo inedito che ha già una data di uscita, appena comunicata dall’artista sui social.

Questa mattina Ultimo aveva condiviso sui social un conto alla rovescia per dare appuntamento a tutti i fan alle ore 14.00 di oggi, lunedì 24 ottobre. Puntualissimo, il cantante romano ha svelato l’annuncio tanto atteso: arriverà tra qualche giorno il suo nuovo singolo, un brano inedito che non faceva parte del disco precedente.

Esce allora il 28 ottobre Ti Va Di Stare Bene di Ultimo, un altro dei brani che apre la strada al prossimo progetto discografico di inediti al quale l’artista sta lavorando.

Quasi 100.000 like e migliaia di commenti in pochi minuti ma nessuno spoiler da parte di Ultimo. I fan dovranno attendere la fine di questa settimana per ascoltare il brano che lo riporta in radio.

