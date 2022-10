Con l’imitazione di Mahmood e Blanco a Tale E Quale Show il pubblico non ha nascosto di aver provato i “Brividi”. Nei loro panni i comici Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli in un’interpretazione che ha acceso i social anche per il trucco.

Per il momento i due veri protagonisti non hanno commentato, anche se gli utenti social sperano che dicano qualcosa. Paolantoni e Cirilli hanno scelto il duetto sanremese di Brividi, con Paolantoni un po’ meno ferrato su intonazione e metrica e Cirilli che ha cercato di impegnarsi di più.

Naturalmente, l’esibizione è nata per puro divertimento e per questo la prima puntata della nuova stagione di Tale E Quale Show è partita col botto. Il trucco di Paolantoni ha reso il comico quasi irriconoscibile, con una linea severa sulla fronte per delimitare i capelli; Cirilli è risultato un’accigliata versione di Blanco, entrambi con una riproduzione dell’outfit scelto per la kermesse.

“Sono diventati i miei nuovi idoli”, scrivono su Twitter in riferimento a Paolantoni e Cirilli, ma c’è chi scrive di “peggio”: “Mahmood è palesemente Manfredi Anacleti di Suburra“.

C’è, poi, chi rimesta nei ricordi funesti della storia umana per riportare a galla il famoso restauro dell’Ecce Homo. Ancora: “Motivi per cui avere gli incubi stanotte: la guerra, le bollette da pagare, la rata del mutuo, Cirilli e Paolantoni nei panni di Mahmood e Blanco”.

“Me li sognerò stanotte”, scrive il canale Cinguetterai. L’ilarità è di casa, mentre c’è chi li difende affermando che la loro interpretazione sia stata più genuina di quella di Mahmood e Blanco a Sanremo. Come l’avranno presa i due artisti? Per il momento tutto tace, anche se c’è chi consiglia loro di denunciarli. Scherzando, ovviamente.

“Mahmood e Blanco dopo un frontale con un camion”, scrive qualcun altro con un pensiero condiviso dai più.

Continua a leggere su optimagazine.com