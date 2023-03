Con Delincuente Elettra Lamborghini già prenota un posto speciale tra i tormentoni estivi. Accanto alla twerking queen troviamo il trapper Boro Boro, già sull’onda del successo con Lento e Nena, e il produttore Jvli. Il risultato è un brano che coniuga la spensieratezza del latin pop e i fasti del reggaeton, per questo è giusto considerare Delincuente un posto prenotato tra i tormentoni estivi.

Elettra Lamborghini ritorna sulla scena con un brano fresco e ballabile, una delle sue tante collaborazioni eccellenti dopo il duetto con Rocco Hunt e Lola Indigo in Caramello. Nel testo di Delincuente, Boro Boro ed Elettra Lamborghini raccontano quella vita tra discoteca e divertimento che è tipico della bella stagione ormai prossima. Una consuetudine, quella delle popstar, che ogni anno già da aprile scalda i motori: gli artisti contemporanei iniziano da molto presto a procacciarsi un posto speciale nei club e nelle spiagge, e questa collaborazione tra il trapper e la twerking queen è una di queste occasioni.

Di un nuovo album di Elettra Lamborghini non ci sono notizie, ma più volte la voce di Pistolero ha mostrato immagini scattate all’interno dello studio, dunque il 2023 potrebbe essere l’anno buono. Il suo primo e unico album Twerking Queen è uscito nel 2019, ma in questi 4 anni Elettra non è stata di certo ferma: nel 2020 ha duettato con Giusy Ferreri ne La Isla, ma il suo nome e la sua voce appaiono anche nella tracklist di 40 – Il Sogno Continua di Cristina D’Avena nel brano Mew Mew Amiche Vincenti.

Ho quattro pali di maglia ma la buco con le canne

Mentre lei muove il cu*o penso che anche Dio è grande, se callejero

Innamorato vero del peligro

Bevo una tequila e dopo glielo pongo a ritmo

E Pom, Pom, Pom, Pom

(Elettra)

Pom, Pom, Pom, Pom

Pom, Pom, Pom, Pom

(Elettra Lamborghini)

Pom, Pom, Pom

Estamos por la calle, como delinquente

L’ho detto alla mia gente, moriremo leggende

Ho una giacca di Gucci, di pelle di serpente

Matando los ratas, ratata por siempre

Chiama il tipo, prendi il tavolo, siamo in quarantacinque

El tiburón in tasca ha una 45

Plata más plata dentro la mia Fendi

Con il ferro in bocca hai l’apparecchio sui denti

Spendo tutto nella discoteca

Collane d’oro, tequila non disseta

Dice que no lo quiere pero miente

Por la calle come un vero delinquente

-Quente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Sono con Kaisy, con Keida, con Rayza

Alzo soldi come pesi, 100K sulla panca

Lei ha un culo che parla, forse meglio stare zitto

Oggi ne esco lindo, bendito come Cristo

Love, love, love, sex, American Express

Ho fatto 2 milioni ma sto sempre sotto stress

Love, sex, lei Bosnia da Sarajevo

Fissata con l’healthy, beve solo Coca Zero

Se entro nella disco spendo più o meno il tuo stipendio

Tutti i pezzi da venti, mamma, li sto ripulendo

La tua tipa ascolta Liga, la mia pompa reggaeton

Trovati un lavoro, portami un’altra Patron

Spendo tutto nella discoteca

Collane d’oro, tequila non disseta

Dice que no lo quiere pero miente

Por la calle come un vero delinquente

-Quente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente

Delinquente, delinquente, delinquente, delinquente