Elettra Lamborghini all’Eurovision? Per lei il sogno di calcare il prestigioso palco internazionale potrebbe diventare presto realtà. Qualora fosse, però, non rappresenterebbe l’Italia.

Sembra proprio che Elettra Lamborghini abbia infatti intenzione di presentarsi in competizione con la Repubblica di San Marino, ma dovrà prima superare le selezioni e poi vincere l’apposito contest che permette ad un cantante italiano di gareggiare all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dello Stato estero.

Mentre l’Italia sceglierà ancora il proprio rappresentate attraverso il Festival di Sanremo 2023, San Marino concentrerà le sue selezioni altrove scegliendo il proprio rappresentante attraverso un concorso apposito. L’Italia presenterà in concorso nel Regno Unito il vincitore di Sanremo 2023, uno dei 28 artisti in gara tra i Campioni quest’anno.

Le porte dell’Eurovision potrebbero aprirsi nuovamente per Marco Mengoni oppure concedere a Giorgia la sua prima occasione. O ancora, potrebbe essere Ultimo il vincitore del Festival di Sanremo 2023 e quindi il rappresentante dell’Italia nel concorso internazionale. Ciò che è certo è che invece Elettra Lamborghini non potrebbe presentarsi in gara per il nostro Paese.

Tuttavia il sogno di calcare quel palco potrebbe diventare ugualmente realtà: sembra infatti che Elettra Lamborghini abbia intenzione di partecipare alle selezioni indette da San Marino, proprio come fece il collega Achille Lauro lo scorso anno. A lui non andò molto bene, però. Chiamato ad esibirsi anche nelle semifinali – San Marino non ha accesso diretto alla finale dell’ESC, come invece accade per l’Italia – Achille Lauro è stato eliminato e non si è aggiudicato un posto sul palco della finalissima.

Non ha potuto quindi condividere il palco con Mahmood e Blanco, esponenti italiani emersi dal Festival di Sanremo 2023. Ad Elettra Lamborghini, però, potrebbe andare meglio.