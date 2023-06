OM intervista Elettra Lamborghini per Elettraton, il nuovo album disponibile da giugno. Dal 2 giugno è disponibile in radio il nuovo singolo Mani In Alto, una delle canzoni che secondo l’artista sarà tra le più apprezzate dai fan all’interno del progetto, complice il mood prettamente estivo e la nuova stagione ormai alle porte.

Elettra Lambiorghini ha appena concluso un’esperienza in TV, in Only Fun, ma un’altra è già alle porte: sarà in giuria a Italia’s Got Talent. Che giudice è Elettra? Uno di quelli che dice tanti no, e tanti sono quelli che anche lei stessa ha ricevuto nel corso della sua carriera e che l’hanno aiutata a migliorarsi di giorno in giorno. Ma prima incontrerà i fan nell’instore tour di giugno e non vede l’ora di riabbracciare tutti.

E poi? Forse Sanremo 2024. Non si è ancora presentata ma ha un brano nel cassetto che potrebbe essere perfetto per il Festival.

Esce Elettraton, a cosa ti sei ispirata per questo titolo?

L’ho scelto perché è un mix tra Elettra e reggaeton. Inizialmente volevo chiamarlo Elettregaeton ma pensavo fosse uno scioglilingua, un po’ difficile da capire, quindi ho optato per Elettraton.

Quali canzoni, secondo te, i tuoi fan apprezzeranno maggiormente?

Sicuramente Mani In Alto perché è quella più vicina ai pezzi che ho fatto in questo periodo e poi è molto estiva e sicuramente si divertiranno molto. E anche, probabilmente, La Falda perché fa venire una grandissima voglia di ballare.

Quali sono invece le canzoni meno immediate di Elettraton?

Se escludiamo quella di Natale, che è un caso a parte, o Tu Sì oppure il featuring con Chema Rivas, Un Secondo Fa. Forse tu Sì.

In questo album ci sono tante collaborazioni – oltre ai duetti, collaborazioni con autori e produttori. In generale tante sono anche quelle della tua carriera. Con chi ti piacerebbe collaborare… collaborare di nuovo?

Dipende un po’ dalla canzone, perché, sai, ho sempre pensato che con la stessa persona puoi fare una o massimo due canzoni, poi basta. Pensando a Fedez che ha fatto un sacco di pezzi con gli Articolo 31 o Fred De Palma con Ana Mena, in realtà forse non c’è più questo limite. Non ci ho mai pensato, al momento non penso di fare altri featuring con le persone con le quali ho già collaborato. Però chissà… Pensando a nomi nuovi, invece, potrei dire tutti e nessuno, dipende un po’ dalla canzone.

Parte anche l’instare tour, che rapporto hai con i tuoi fan?

Non vedo l’ora. Ho un rapporto bellissimo con loro. Mi sento una mamma/sorella maggiore. Sto scoppiando d’amore e ho voglia di regalare un pezzetto di me a tutti coloro che verranno ad incontrarmi.

Si è appena conclusa la stagione di Only Fun, che esperienza è stata?

Stamattina mi è arrivato lo share dell’ultima puntata, che ha oltrepassato il milione e per un canale come il Nove è tantissimo. Sono contentissima, non immaginavo tutta questa gente a vedere me e i PanPers. Forse i PanPers sì, ma parlo per me, mi sento sempre molto “piccina”, invece sono contentissima, davvero.

Ti vedremo in giuria Italia’s Got Talent, che giudice è Elettra?

Purtroppo sono un po’ cattivella, nel senso che non mi piace illudere le persone. Anche io nella mia carriera ho preso tantissimi NO ma quei “no” mi sono serviti per migliorare come persone e come artista. Per questo motivo ho preferito evitare di dare dei sì per poi illudere. Ho dato dei no con un bel sorriso e le persone sono state tutte carinissime e hanno saputo accettarlo, e forse motivarsi per il futuro.

Quali sono stati i “no” che hai ricevuto tu?

Uh tantissimi. Dal “no, sei troppo sexy” al “no, hai troppe curve”, “no, sei troppo volgare”. Queste cose pesano perché ti chiedi dove stai sbagliando. Un seno può renderti volgare ma che devo fare, me lo devo tirare via? Effettivamente ho un seno grosso e per la televisione o per la moda può essere scomodo. Alla fine mi sono detta che il problema non sono io ma sono gli altri, quindi tutti questi “no” mi hanno solo motivata a migliorare e a pensare alle cose che veramente importano nella vita.

Ti vedremo a Sanremo 2024?

Mah guarda non mi dispiacerebbe. Ho un singolo molto bello che mi piacerebbe presentare. Se non fosse con quel singolo non andrei. Vediamo, chissà…



L’instore tour di Elettra Lamborghini per Elettraton

2 giugno ore 18.00 – Elnòs Shopping – Via Luigi Einaudi, 5, 25030 Roncadelle BS

3 giugno ore 16.30 – CC Euro Torri – Via Rocco Bormioli, 33/A, 43122 Parma PR

5 giugno ore 18.00 – CC Piazza Paradiso – Piazza Bruno Trentin, 1, 10093 Collegno TO

6 giugno ore 17.30 – Mondadori Piazza Duomo Milano

7 giugno ore 16.30 – Centro Acquisti Le Piramidi – Via Pola, 20, 36040 Torri di Quartesolo VI

8 giugno ore 18.00 – OrioCenter – Via Portico, 71, 24050 Orio al Serio BG

9 giugno ore 17.00 – CC Centronova – Via Villanova, 29, 40055 Castenaso BO

10 giugno ore 16.30 – Discoteca Laziale – Via Giovanni Giolitti 263, 00185 Roma

11 giugno ore 16.30 – CC Latinafiori – V.le Pier Luigi Nervi, 04100 Latina LT

12 giugno ore 17.30 – CC Campania – Località Aurno, 87, 81025 Marcianise CE

13 giugno ore 17.00 – CC Porte dello Jonio – Via per S. Giorgio, 74121 Taranto TA

14 giugno ore 17.30 – CC Maximall – Via Antonio Pacinotti, 84098 Pontecagnano Faiano SA

15 giugno ore 16.30 – Parco Commerciale Belvedere – Contrada Spalla, 96010 Melilli SR