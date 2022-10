Sono stati annunciati i concerti di Sam Smith in Italia nel 2023. Il cantante si esibirà dal vivo a Bologna e Torino, per due appuntamenti nel nostro Paese. Si tratta degli unici due live in programma nella penisola il prossimo anno.

Sabato 20 maggio San Smith sarà all’Unipol Arena di Bologna e domenica 21 maggio al Pala Alpitour di Torino. I biglietti per i concerti di Sam Smith in Italia nel 2023 saranno disponibili in pre-sale su Vivo Club mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 11.00 e in vendita generale online giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 11.00.

Nell’ambito del prossimo tour internazionale, l’artista presenterà il nuovo album di inediti appena annunciato. Si intitola Gloria, il suo quarto progetto discografico di inediti, e sarà disponibile in tutto il mondo il 27 gennaio 2023.

Il suo esordio nel mondo musicale si deve al 2014, anno in cui debutta con il disco In the Lonely Hour, conquistando ampi consensi a livello globale. Da quel momento, Sam Smith non si è mai fermato mettendo a segno un successo dietro l’altro anche in Italia.

Ad oggi è uno degli artisti internazionali più apprezzati in assoluto. Ha all’attivo la cifra record di oltre 180 milioni di stream su Spotify tra album e singoli rilasciati in tutta la sua carriera. Ma non solo: Sam Smith vanta un totale di 35 milioni di album venduti, 260 milioni di singoli venduti e 45 miliardi di streaming in tutta la sua carriera, oltre a numerosi concerti sold out ovunque.

Il prossimo anno sarà quello del suo ritorno discografico e live. L’Italia non sarà esclusa dal lungo percorso europeo: lo accoglieranno le città di Bologna e di Torino per due date-evento.

