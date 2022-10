Ci sono molteplici segnalazioni, in questi giorni, in merito al ritorno di un’email contenente informazioni del tutto inventate ed incentrate sulla firma di Mireille Ballestrazzi. A conti fatti, la fake news è uguale rispetto a quella che abbiamo trattato in primavera sul nostro magazine, come si può notare tramite l’apposito articolo. A dirla tutta, si tratta di una bufala più articolata e meno scontata di quanto si possa immaginare, se non altro perché il personaggio citato pare essere effettivamente legato alle Forze dell’Ordine. Da una ricerca effettuata su Google, emerge infatti la figura di un commissario di polizia francese.

Segnalata nuovamente la diffusione di un’email firmata da Mireille Ballestrazzi con accuse false

Come è strutturata la vicenda? Sostanzialmente, il messaggio email in queste ore ci parla di una convocazione a noi diretta per spiegare fantomatiche attività virtuali associate alla pornografia infantile. Come accennato, si tratta di accuse false, motivo per il quale non abbiamo nulla da temere nel caso in cui dovesse arrivarci un messaggio firmato da Mireille Ballestrazzi. Il commissario di polizia transalpino, ovviamente, è ignaro di tutto ciò ed è stato tirato in ballo senza alcuna autorizzazione da coloro che hanno inventato la storia.

Fate molta attenzione soprattutto ad eventuali allegati alla suddetta email, in quanto il file scaricato con ogni probabilità metterà a rischio la nostra sicurezza digitale. Apparentemente, potrebbe trattarsi del documento che spiega nel dettaglio le accuse che ci vengono rivolte tramite l’email firmata dal Mireille Ballestrazzi, ma in buona buona sostanza si rivela una semplice per indurre le persone a scaricare un contenuto per soddisfare le finalità di chi ha inventato tutto questo.

La speranza è che la divulgazione di questi avvisi serva in qualche modo a placare il problema, in modo che tutti ignorino email come quelle che portano la firma di Mireille Ballestrazzi.