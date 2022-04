Occorre fare molta attenzione anche a fine aprile in merito ad una nuova comunicazione via email che sta arrivando a tanti italiani, con tanto di firma di Mireille Ballestrazzi della Polizia Giudiziaria. Una questione che richiama per forza di cose quella che abbiamo esaminato nei giorni scorsi, visto che parliamo di un messaggio di posta elettronica associato ad un virus in allegato. Vicenda da approfondire, dunque, in attesa di pronunciamenti da parte della Polizia Postale, con un punto della situazione necessario affinché ci caschino meno persone possibili qui in Italia.

Alcuni riscontri sull’email con firma di Mireille Ballestrazzi dal mittente Polizia Giudiziaria ad aprile

Come funziona la nuova minaccia di cui si parla tanto in Italia? L’email che gira da poco meno di una settimana riguarda come sempre la Polizia Giudiziaria, ma c’è una variante che coinvolge Mireille Ballestrazzi. In linea con quanto registrato più volte negli ultimi tempi, viene aggiunto un nome non di fantasia, visto che parliamo di un personaggio noto negli ambienti delle Forze dell’Ordine. Soprattutto in Francia. Il tutto, con il chiaro intento di rendere più credibile la propria versione dei fatti da parte dei malintenzionati.

Una convocazione fantomatica da parte della Polizia Giudiziaria, tramite la quale ci vengono contestati reati legato alla pornografia su minori. Il tutto, come accennato, condito dalla firma di Mireille Ballestrazzi. Le cose non stanno così, anche perché come riportano alcune fonti le convocazioni in questione non vengono fatte in questo modo. Insomma, ci sono pochi nodi da sciogliere e la situazione appare chiara da subito a coloro che hanno una minima dimestichezza su queste tematiche.

Fate molta attenzione e cestinate immediatamente eventuali email della Polizia Giudiziaria contenenti la firma di Mireille Ballestrazzi, secondo le informazioni raccolte in queste ore qui in Italia.