Quando vengono annunciati i Big di Sanremo 2023? C’è una data, anzi due. Stando a quanto riporta AdnKronos, l’annuncio del cast dei Campioni di Sanremo 2023 dovrebbe arrivare all’inizio del mese di dicembre. Le date che spuntano sono quelle di giovedì 1 e di venerdì 2 dicembre, quando il direttore artistico Amadeus è atteso in televisione.

L’annuncio dei Big di Sanremo solitamente avviene in diretta al tg1 delle 20.00 e quest’anno dovrebbe arrivare anche in anticipo rispetto al solito. Ma tutto potrebbe ancora cambiare nelle prossime settimane.

In questo momento, il direttore artistico è a lavoro sugli ascolti. Da un lato l’ascolto delle canzoni dei Giovani, dall’altro l’ascolto delle canzoni per la categoria dei Campioni. Confermata la formula della gara dissociata – i Giovani a dicembre e i Big a febbraio – c’è un gran lavoro all’orizzonte per Amadeus, già immerso tra nomi e brani inediti di cui deve individuare il potenziale per poi stilare l’elenco dei prescelti.

Fronte date del Festival 2023 è invece già tutto deciso. La kermesse canora andrà in scena da martedì 7 a sabato 11 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1. Alla conduzione ci sarà Amadeus, affiancato da una serie di personaggi noti. Saranno al suo fianco, tra gli altri, Chiara Ferragni e Gianni Morandi.

Il toto-cantanti in gara è già partito ormai da diverse settimane. L’unica cosa certa che il direttore artistico del Festival punta in alto, come negli anni scorsi. I suoi Festival mettono a segno un ricordo dietro l’altro e Amadeus non ha intenzione di non replicare l’ottimo risultato dell’edizione 2022. Per questo spuntano super Big del calibro di Giorgia e di Tiziano Ferro, in aggiunta agli ex Amici di Maria De Filippi Alex e Luigi Strangis. Ma è presto per avere conferme, che arriveranno solo a dicembre.