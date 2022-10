Si potrebbe fare confusione, ma è presto fatta chiarezza: Mina Canta I Beatles è un disco uscito l’11 giugno 1993 con una copertina in cui vedevamo il volto della tigre di Cremona riadattato all’artwork di Revolver, l’album di Eleanor Rigby. Oggi Mina bissa il tributo ai Fab Four annunciando The Beatles Songbook, una raccolta di re-master con due inediti in cui la cantante rende omaggio a Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon e George Harrison.

The Beatles Songbook: data e tracklist

The Beatles Songbook sarà fuori il 18 novembre nei formati CD, doppio LP nero da 180 grammi, doppio vinile rosso limitato e numerato in esclusiva per Feltrinelli e doppio vinile blu limitato e numerato in esclusiva per Amazon.

Nella tracklist troviamo incisioni che partono dal 1965 e finiscono nel 2022, anno in cui Mina Mazzini ha inciso And I Love Her e With A Little Help From My Friends. Di seguito la tracklist di The Beatles Songbook:

01 Something (1993)

02 Michelle

03 She’s Leaving Home

04 Let It Be

05 And I Love Her (inedito)

06 With A Little Help From My Friends (inedito)

07 If I Fell

08 My Love

09 Yesterday

10 Something (1971)

11 Oh, Darling

12 The Long And Winding Road

13 Come Together

14 So Che Mi Vuoi (It’s For You)

15 Yesterday (1993)

16 The Fool On The Hill

17 When I’m 64

18 Hey Jude

Mina e i Beatles

In un’intervista pubblicata nel giugno 1993 sul numero 91 della rivista del Mina Fan Club, la cantante aveva confessato di non essere mai stata immune al fascino dei Beatles. Le sue parole:

“Come ogni altro essere vivente fui colpita, invasa da quell’inondazione, dal più grande servizio a domicilio che la storia ricordi, dalla trasformazione che il nostro pianeta ebbe nel ‘mondo dei Beatles’, dalla più colossale uniformità di emozioni, passione, partecipazione compatta in massa a quello che è stato più di ogni altro il ‘fenomeno per tutti’, il ‘caso generale’ più vissuto da ogni singolo sulla faccia della terra. Impossibile non prenderne atto, di quel trasloco collettivo, immediato, dall’epoca in corso a ‘quella dei Beatles’. Improvvisamente, la pagina che era stata girata andava a coprire, a stendere come un velo su importanti lavori in corso, su presenze potenti, incisive, energiche quali Presley, Sinatra e i grandi del jazz. Tutto fagocitato. Dai Beatles e dalle loro canzoni così semplici, in fondo, e così grandi, apparentemente così spontanee da ricordare le canzoni napoletane. Ed eccomi oggi ancora qui, ancora legata a loro, oltre che da altro, dalla gratitudine per il loro aver fornito a Joe Cocker, Ray Charles, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald e altri grandi il materiale per quei capolavori che sono le loro versioni delle canzoni dei Beatles. Ed eccomi oggi ancora, pronta testimone dell’abbattimento di frontiere, di muri, di ostacoli linguistici effettuati dai Beatles attraverso le delizie dei loro testi, fluidi come i pensieri più felici di una mente col dono dell’eterna freschezza. Che altro? Vogliamo riassumere tutto questo e dire di più, molto di più? Va bene. Presto fatto: ‘I Beatles‘”.

Oggi la Universal ha rilasciato l’inedito And I Love Her mai pubblicato prima, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale.

Continua a leggere su optimagazine.com