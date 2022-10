A 80 anni è morto Franco Gatti, cantante dei Ricchi E Poveri. L’artista si è spento a Genova. Dal 2013 si era allontanato dal gruppo a seguito della morte del figlio Alessio, deceduto a 22 anni nella sua casa di Nervi (Genova).

Franco Gatti aveva partecipato a una reunion dei Ricchi E Poveri insieme ai compagni di sempre Angela Brambati e Angelo Sotgiu, che negli anni hanno continuato a portare avanti il progetto. Brambati e Sotgiu, recentemente, hanno raccontato a Domenica In che Gatti non se la sentiva di continuare con i concerti, profondamente segnato dal lutto.

La notizia della morte di Franco Gatti è arrivata dagli stessi componenti dei Ricchi E Poveri in una nota inviata all’Ansa: “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”, hanno dichiarato. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato alla sua scomparsa, avvenuta pochi giorni dopo il suo compleanno che ricorreva il 4 ottobre.

