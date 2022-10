In un post della sua rubrica Dolce E Un Po’ Salato, Pupo ricorda Franco Gatti, cantante dei Ricchi E Poveri scomparso il 18 ottobre a 80 anni.

I funerali si sono svolti il 20 ottobre a Genova, e tra i presenti c’era anche Enzo Ghinazzi, meglio noto come Pupo nonché voce di Gelato Al Cioccolato. Ghinazzi ha dedicato alla memoria dell’amico scomparso un pensiero sui social, con una velata critica ai Ricchi E Poveri superstiti.

Al funerale di Franco Gatti non potevano mancare Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena, ma secondo “l’eroe di Ponticino” durante la funzione qualcosa sarebbe andato storto. Pupo non è nuovo dal dire la sua sui social, recentemente ha criticato Loredana Bertè per la sua invettiva contro Giorgia Meloni. Oggi, alcuni giorni dopo il funerale, Pupo ricorda Franco Gatti e fa una riflessione.

Le sue parole:

“Ho partecipato ai funerali di Franco Gatti, il simpatico ‘Baffo’ de I Ricchi E Poveri. Non erano presenti, a parte gli altri tre componenti del gruppo, personaggi importanti del mondo dello spettacolo ma, almeno io, non ne ho proprio sentito la mancanza. Nella chiesa del quartiere Nervi di Genova si respirava l’amore puro e genuino che l’intera comunità del luogo e la famiglia di Franco portavano dentro di loro e diffondevano. Non c’era ipocrisia. Era tutto vero. Solo una piccola ‘stonatura’. Angelo ed Angela, gli attuali componenti della storica formazione musicale, non si sono seduti sulla panca in prima fila accanto a Marina (la ex del gruppo) anche se lei, essendo arrivata in chiesa prima di loro ed essendosi premurata di lasciare due posti liberi, li aveva ripetutamente invitati”.

Per il momento non è arrivata una replica dai diretti interessati, che con la morte di Franco Gatti hanno perso un pezzo fondamentale della loro carriera. Dopo l’uscita di scena di Marina Occhiena e l’allontanamento di Gatti del 2016, i Ricchi E Poveri sono rimasti in due.

Non mancano le polemiche dei follower alle parole di Pupo: “Credo che ogni persona reagisca al dolore in modo differente”, scrive un utente. “Per me non era affatto stonato, ci stava perfettamente”, scrive una follower.

“Polemica inutile“, scrivono alcuni con l’invito a riflettere sul fatto che non si conoscano i motivi della mancata seduta di Sotgiu e Brambati.

