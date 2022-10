I Ricchi e Poveri a Verissimo raccontano tutto ciò che è stato Franco Gatti, l’amico e collega scomparso il 18 ottobre. Un tempo Angela Brambati e Angelo Sotgiu erano consapevoli di essere diventati un duo dopo la defezione di Franco nel 2016, quando travolto per la scomparsa del figlio non si sentì più in forze per affrontare il palco.

Nel salotto di Silvia Toffanin, però, arrivano tristemente orfani. Da poco si sono tenuti i funerali del “baffo”, ai quali era presente anche Marina Occhiena insieme a tanti altri personaggi dello spettacolo. Tra questi c’era anche Pupo, che in un post pubblicato su Instagram ha criticato la lontananza tra Angela, Angelo e Marina, sollevando polemiche.

Nel 2013 Franco Gatti perse suo figlio, e nel 2016 si ritirò dalle scene. Nel 2020 l’ultima apparizione a Sanremo come super ospite insieme ai suoi Ricchi E Poveri, poi l’oblio fino alla morte. Franco aveva 80 anni. “È andato via un pezzo della nostra vita”, avevano commentato i compagni d’avventura nell’annunciare la sua scomparsa.

I Ricchi e Poveri a Verissimo ricordano Franco Gatti, i primi anni insieme e i grandi successi, ma soprattutto quel momento traumatico e catastrofico, quell’equilibrio e quella perdita di entusiasmo che portarono Franco a scegliere la riservatezza.

Angela, con gli occhi lucidi, racconta: “Era molto saggio, magari noi eravamo un po’ più ansiosi, lui ci invitava alla calma e a ragionare. Lui era una puntura di anestesia, ci rilassavamo subito”.

La scelta di Franco Gatti di lasciare i Ricchi E Poveri è stata spesso oggetto di speculazioni che Brambati e Sotgiu hanno spesso messo a tacere, come quell’ultima volta a Domenica In quando Angelo ha riferito: “Franco vuole andare a dormire a casa, e ha ragione”, per sottolineare quanto fosse comprensibile la volontà del loro collega. Oggi, a Verissimo, Sotgiu dice: “Non lo abbiamo mai incoraggiato a lasciare, lo abbiamo piuttosto incoraggiato a seguire il suo desiderio“.

“Per raccontare tutti questi anni insieme ci vorrebbero altri 55 anni, era una persona meravigliosa”, dice Sotgiu con la voce rotta dalla commozione mentre osserva il montaggio di Verissimo sulla carriera dei Ricchi E Poveri.

