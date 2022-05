I Ricchi E Poveri a Domenica In arrivano sulle note di Che Sarà, la super hit che non passa mai di moda. Oggi Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono ciò che rimane del quartetto, ma non ci sono dissapori: Franco Gatti e Marina Occhiena fanno ancora parte della famiglia e sono ancora amati da tutti.

I Ricchi E Poveri a Domenica In

“Io facevo la benzinaia”, racconta Angela mentre Angelo e Mara Venier tamponano il suo sudore. In studio fa molto caldo, e la conduttrice si lamenta scherzosamente con la produzione: “Noi siamo ragazze, abbiamo le nostre caldane”. Nel 2020 i Ricchi E Poveri sono tornati al Festival Di Sanremo come super ospiti per celebrare i 50 anni della loro carriera. Per il pubblico è stato un meraviglioso regalo: il quartetto si è presentato al completo, insieme a Franco Gatti e Marina Occhiena.

Una reunion, quella del 2020, che dobbiamo al manager Danilo Mancuso. Mara Venier lo invita a mostrarsi alle telecamere: “Ci è voluto un anno e mezzo”, spiega Mancuso per svelare i tempi che sono serviti per convincere i 4 componenti a riunirsi per il Festival. Il glorioso ritorno sul palco è stato un evento che oggi fa parte della storia della televisione.

L’abbandono di Franco Gatti

Oltre a Marina Occhiena, il grande assente è proprio Franco Gatti. Il “baffo” ha lasciato i Ricchi E Poveri nel 2016 scegliendo di restare con la sua famiglia. Nel 2013 Gatti è stato colpito da un terribile lutto, la morte del figlio, che ha tremendamente segnato la sua vita.

Nel 2020 i Ricchi E Poveri, però, sono tornati sul palco tutti insieme per salutare ancora una volta l’Italia e il loro pubblico. L’abbandono di Franco Gatti è stata una grande delusione per i fan, che a più riprese hanno criticato la scelta sui social. Su questo aspetto interviene Angelo Sotgiu:

“Franco non se la sentiva di continuare con i concerti. Vuole andare a dormire a casa e ha ragione“.

