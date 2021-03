Di Che Sarà dei Ricchi E Poveri sentiremo parlare per sempre, e altrettanto per sempre la canteremo. Lo sanno bene i quattro cantanti che oggi, ben 50 anni dopo la pubblicazione del brano originale, ritornano in studio per registrare la nuova versione insieme a un ospite d’onore.

Probabilmente tantissime volte, da almeno un anno, abbiamo guardato fuori dalla finestra con l’interrogativo cantato nel famoso ritornello: “Che sarà della mia vita? Chi lo sa”. I Ricchi E Poveri hanno ritrovato affiatamento da poco e per rilanciare il loro singolo di successo hanno convocato l’amico e collega José Feliciano. Il risultato è nel video ufficiale pubblicato il 23 marzo.

Che Sarà dei Ricchi E Poveri rinasce oggi, 26 marzo, con la nuova versione in rotazione radiofonica. Nel video vediamo il quartetto di Genova intento a cantare la hit dallo studio mentre da un’altra sede, ovviamente per via della pandemia, arrivano le immagini di José Feliciano.

Il 26 febbraio è uscito il doppio album Reunion ma le novità non sono finite: il 9 aprile uscirà la Limited Edition. 21 tracce in cui tutte le più grandi hit vengono reinterpretate dal quartetto originale composto da Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu con la produzione di Lucio Fabbri. Il risultato è un ensemble a 4 voci, per la prima volta, con una carrellata di tutti i brani più famosi degli anni ’80 e ’90.

Con questa nuova versione i Ricchi E Poveri vogliono rassicurare il pubblico sulla possibilità di un domani migliore, sulla fine di una pandemia che oggi trova un’Italia stanca e provata, soprattutto demotivata e incapace di guardare al futuro con ottimismo. Che Sarà dei Ricchi E Poveri diventa quindi la colonna sonora di una situazione storica in cui gli equilibri sociali sono messi a dura prova da un nemico invisibile che ci costringe a rinunce e distanze e che non sembra intenzionato a mollare la presa.

