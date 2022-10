Julianne Moore sarà protagonista della serie Mary & George, un format Sky Original e AMC Networks in otto episodi, creata da DC Moore e basata sulla straordinaria storia vera di Mary Villiers. Il dramma familiare debutterà su AMC, Sky Atlantic e sul servizio di streaming Now nel 2023 in Italia, oltre che nel Regno Unito e in Irlanda.

L’attrice premio Oscar e premio BAFTA Julianne Moore interpreterà in Mary & George la vera storia di Mary Villiers, una donna che ha cresciuto e manipolato il suo bellissimo figlio, George, affinché seducesse re Giacomo I d’Inghilterra e diventasse il suo onnipotente amante. Attraverso intrighi oltraggiosi, la coppia di madre e figlio, nati di umili origini, lavora per diventare ricca, titolata e influente, tra le più potenti che l’Inghilterra avesse mai visto. Le riprese della serie dovrebbero iniziare all’inizio del 2023 e debuttare entro la fine dello stesso anno, fa sapere Sky Group.

Mary & George è prodotto da Hera Pictures in associazione con Sky Studios: firma la sceneggiatura l’acclamato drammaturgo DC Moore (Killing Eve, Temple). Il soggetto è ispirato al libro di saggistica The King’s Assassin di Benjamin Woolley. Il regista principale è Oliver Hermanus, acclamato con grande successo di critica al Sundance, alla Mostra del Cinema di Venezia e ai Festival di Toronto e Londra.

Julianne Moore ha commentato il suo ruolo in Mary & George con entusiasmo: “Mary Villiers era una donna che attraverso le proprie azioni è diventata una figura potente e influente nella Londra giacobina. È una sfida scoraggiante ma esaltante portarla in vita sullo schermo” ha dichiarato l’attrice vincitrice di Oscar, BAFTA ed Emmy, nonché prima donna americana a ricevere i migliori premi per la recitazione ai festival cinematografici di Cannes, Berlino e Venezia. Lo scorso agosto è stata nominata Presidente di Giuria della Mostra del Cinema di Venezia.

