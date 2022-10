Con i Florence And The Machine a Milano si arricchisce il calendario degli I-Days del 2023. La band capitanata da Florence Welch sbarcherà all’Ippodromo Snai per l’unica data italiana del tour.

Florence And The Machine a Milano nel 2023

I Florence And The Machine saranno a Milano giovedì 22 giugno 2022. I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di giovedì 20 ottobre nelle seguenti soluzioni:

POSTO UNICO: € 45,00 + diritti di prevendita

PIT: € 60,00 + diritti di prevendita Vip Pack 1 – Super Pit € 319,00

Buono da 30,00 € da spendere nei punti merchandising ufficiali del festival

Open Bar

Pass ricordo laminato

Bagno riservato agli acquirenti dei pacchetti

Ingresso riservato Vip Pack 2 – Early Entry € 169,00

Un biglietto di Pit

Early Entry (15 minuti prima dell’apertura dei cancelli)

Negli ultimi giorni la band britannica ha pubblicato a sorpresa il live Dance Fever, Live At Madison Square Garden registrato a supporto dell’ultimo album in studio Dance Fever, quinta esperienza in studio della formazione di Florence Welch.

L’ultima tappa in Italia dei Florence And The Machine è stata nel 2019 con tre date a Torino, Bologna e Milano Rocks.

Gli I-Days nel 2023

Con l’annuncio del concerto dei Florence And The Machine a Milano in occasioni degli I-Days, al festival milanese si aggiunge un secondo headliner.

Il primo annunciato è stato Paolo Nutini, che si esibirà all’Ippodromo Snai come headliner sabato 24 giugno 2023 con il suo nuovo album Last Night In The Bittersweet pubblicato nel 2022 dopo 8 anni di silenzio discografico. Il calendario degli I-Days è in continuo aggiornamento e tra il pubblico c’è grande attesa per scoprire i grandi nomi della scena internazionale che si esibiranno sul palco.

La line-up degli I-Days di Milano potrebbe aggiornarsi nei prossimi mesi.

