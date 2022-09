Paolo Nutini a Milano nel 2023: l’artista annuncia un univo evento in programma nella penisola per il prossimo anno ed è il primo headline degli IDays. Il concerto di Paolo Nutini a Milano nel 2023 si terrà all’Ippodromo SNAI il 24 giugno. Nelle prossime settimane saranno annunciati gli headline delle prossime date del festival.

Per Nutini sarà l’occasione per presentare il nuovo album, Last Night In The Bittersweet, in una unica serata in Italia. L’album ha esordito al primo posto della Official Albums Chart britannica, era stato anticipato dai singoli “Lose It” e “Through The Echoes”, “Shine A light”, “Pietrified in Love” e “Acid eyes”.

Il concerto italiano si colloca nell’ambito di una tournée europea di Nutini, al via il prossimo anno. Tra i tanti fan dell’artista anche uno d’eccezione: Harry Styles ha dichiarato di aver inserito l’ultimo disco tra i suoi preferiti!

I biglietti per lo show in Italia saranno disponibili in prevendita dal 4 ottobre alle ore 11.00 in anteprima esclusiva tramite app. La pre-sale generale aprirà invece alle ore 11.00 del 6 ottobre sui circuiti tradizionali TicketOne, TicketMaster e Vivaticket.

Per quanto riguarda i prezzi, due sono le possibilità di acqueto: a 55 euro si compra un posto per il Pit e a 40 euro un posto unico nel parterre. Entrambi sono biglietti per posti non numerati in piedi e in entrambi i casi bisogna aggiungere i diritti di prevendita.

