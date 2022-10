Senza il Samsung Galaxy S22 FE in uscita quest’anno, il colosso di Seul potrebbe aver creato un vuoto nel segmento degli smartphone di fascia medio-alta. Con aziende come Google che coprono questo segmento di prezzo, il produttore asiatico potrebbe correre il rischio di perdere alcuni dei suoi clienti, se non a livello globale, almeno in alcuni mercati chiave. L’OEM sudcoreano ha lanciato la serie Fan Edition durante la pandemia di COVID. Il Samsung Galaxy S20 FE è stata una risposta al calo delle vendite globali di smartphone ed ai clienti che sono diventati più riluttanti a spendere soldi per le ammiraglie. Il dispositivo è stato seguito dal Samsung Galaxy S21 FE un anno dopo, ma quest’anno la società ha deciso di staccare la spina dalla serie Fan Edition, quindi non abbiamo ottenuto un Samsung Galaxy S22 FE. Sebbene le restrizioni siano finite, la situazione economica non è migliorata negli ultimi due anni. In effetti, sembra che stia peggiorando e che molte persone vogliano accontentarsi di budget limitati poiché il costo della vita è aumentato. In teoria, questo sarebbe stato il momento perfetto per coprire il segmento di mercato dei 600 dollari con un nuovo dispositivo Fan Edition, ma il colosso di Seul ha deciso diversamente. Il suo obiettivo principale sono i suoi telefoni Galaxy Fold e Flip a prezzo premium e la serie di punta Galaxy S, i cui modelli Ultra colmano il vuoto lasciato dalla scomparsa del Galaxy Note.

In una certa misura, il produttore asiatico vuole seguire le orme di Apple in quanto l’azienda sta cercando di enfatizzare il suo ecosistema, i suoi servizi e le sue esperienze, motivo per cui l’anno scorso ha creato l’E&I Lab. Apparentemente l’azienda spera che i suoi telefoni di punta, per quanto costosi possano essere per l’economia odierna, mantengano dati di vendita elevati a causa dell’ecosistema cui appartengono. Apple lo fa con i suoi prodotti e i clienti iPhone sono ancora disposti a pagare un patrimonio per restare nell’ecosistema. La realtà è che il colosso di Seul deve ancora creare questo legame invisibile con molti dei suoi clienti di punta. Finché possono vivere senza l’esperienza One UI, gli utenti di smartphone Galaxy avranno la libertà di passare a quasi tutti gli altri dispositivi ogni volta che vogliono senza perdere molto in termini di esperienza utente ed ecosistema.

Ad essere onesti, il business mobile di Samsung si basa su Android, che ha una filosofia aperta e, quindi, è più difficile creare un circuito chiuso come nel caso di Apple. Forse questo potrebbe essere proprio il motivo per cui il rilascio di un Samsung Galaxy S22 FE quest’anno avrebbe potuto aiutare l’azienda a soddisfare i propri clienti non più disposti a spendere soldi di punta per l’esperienza Samsung. Il vuoto lasciato dalla mancanza di un dispositivo Fan Edition sembra pericoloso in questa economia e potrebbe aver costretto il colosso di Seul in una posizione difficile. Dovremo aspettare e vedere se la società ha in programma di aggirare in qualche modo questo problema con il rilascio della serie Samsung Galaxy S23 il prossimo anno.

