Il Samsung Galaxy S22 FE potrebbe essere stato cancellato, anche se la questione non è ancora stata ufficializzata. Come riportato da ‘SamMobile‘, non c’è traccia in Rete del modello, che dovrebbe vedere la luce con il codice ‘SM-S900‘. Il device farebbe da successore al Samsung Galaxy S21 FE, che, a sua volta, sarebbe dovuto arrivare nel 2021, ma che è stato annunciato all’inizio dell’anno con notevole ritardo (passarono diversi mesi dalle previsioni).

Il telefono, tra l’altro, pare non aver riscontrato lo stesso successo commerciale del suo predecessore, il Galaxy S20 FE, un’altra ragione che potrebbe indurci a pensare che il Samsung Galaxy S22 FE sia stato effettivamente cancellato, almeno per il momento. Il colosso di Seul potrebbe concentrare tutte le sue risorse sul lancio dei pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, entrambi previsti per il prossimo agosto insieme ai wereable Samsung Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro (mancherà il modello Classic, almeno per com’è parso di capire finora). Benché il Samsung Galaxy S22 FE potrebbe comunque riscuotere un certo consenso, al momento, mancandone tracce in Rete, si protende col pensare possa essere stato cancellato o forse rimandato a data da destinarsi, anche per consentire al Samsung Galaxy S21 FE di continuare ad essere venduto smaltendo, in questo modo, le scorte ancora disponibili (considerata anche la crisi mondiale dei chip che non è ancora stata del tutto risolta).

Una storia ancora da scrivere, che speriamo possa avere un lieto fine per tutti quelli che sperano ancora di poter acquistare un giorno il Samsung Galaxy S22 FE. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

