Il Samsung Galaxy S22 FE non verrà lanciato quest’anno, per una serie di motivi, tutti validi. Come riportato da ‘SamMobile‘, uno degli obiettivi primari del colosso di Seul era quello di aumentare ulteriormente le vendite del Samsung Galaxy S22 Ultra. La sua ammiraglia top di gamma ha fatto bene attraendo i fan della serie Galaxy Note che ora non hanno altra opzione che acquistarlo.

Il produttore asiatico, anche per via della carenza globale di chip, ha dovuto prendere una decisione tra l’aumentare la produzione del Samsung Galaxy S22 Ultra, che già sta vendendo molto bene ed ha un margine di profitto più alto, o lanciare il Samsung Galaxy S22 FE. L’OEM sudcoreano prevedeva di produrre 3 milioni di Samsung Galaxy S22 FE quest’anno, ma la carenza di chip lo ha costretto a cambiare piano, spingendolo ad utilizzare quei chip per il Samsung Galaxy S22 Ultra (d’altro canto, la fornitura di chip per la serie dei Samsung Galaxy S22 era già limitata all’inizio). L’azienda sudcoreana ha trasferito i chip dopo il lancio della serie per aumentare la produzione del modello con le prestazioni migliori, che quest’anno è stato l’Ultra.

I dati di mercato suggeriscono che le spedizioni del Samsung Galaxy S22 Ultra hanno raggiunto oltre 10 milioni di unità nella prima metà di quest’anno. Si dice che la domanda per questo telefono abbia superato le aspettative del colosso di Seul. Questo non vuol dire che non ci sarà un altro dispositivo Fan Edition. Un rapporto dalla Corea del Sud afferma che il produttore asiatico lancerà il Samsung Galaxy S23 FE nel 2023, stimando di spedirne 3 milioni di unità quando il dispositivo arriverà nella seconda metà del prossimo anno. Manca ancora tanto tempo ed è probabile che i piani dell’OEM asiatico possano cambiare, soprattutto se si verificheranno condizioni simili a quelle attuali.

