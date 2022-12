Il Samsung Galaxy S22 FE potrebbe essere presto presentato, contrariamente a quanto era parso di capire fino a poco tempo fa. Il leaker @OreXda lo ha fatto da poco presente, affermando che nel giro di due settimane potremmo proprio fare la conoscenza del device in questione insieme alle cuffie Galaxy Buds2 Live. Il Samsung Galaxy S22 FE probabilmente sarà l’ultimo terminale della gamma, destinata purtroppo a chiudere i battenti dopo anni di sfavillante carriera.

Adesso è presto per trarre delle conclusioni su quello che sarà la sorte effettiva del Samsung Galaxy S23 FE, visto che ancora non conosciamo nemmeno le specifiche tecniche del prodotto in arrivo, quello che lo precederà. Il Samsung Galaxy S22 FE potrebbe sostituire il Samsung Galaxy A74, presentare il processore Exynos 2300 ed avere una fotocamera posteriore da 108MP.

Cooming Soon 👀 pic.twitter.com/3ulUkMR744 — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) December 24, 2022

Il device arriverà sul mercato ad un prezzo di circa 500 euro e quindi più basso di quello previsto per il suo predecessore. Parliamo di un telefono che probabilmente sarà una fusione perfetta dei modelli Galaxy S e Galaxy A5x/A7x, diventando così un prodotto estremamente interessante, soprattutto visto il listino che forse gli verrà riservato. Adesso non possiamo che aspettare questo paio di settimane per cercare di capire come si presenterà il Samsung Galaxy S22 FE, device che ci eravamo rassegnati a non vedere mai e che, invece, potrebbe sorprenderci costando anche meno di quanto ci si aspettasse (non c’è confronto rispetto al prezzo del suo predecessore, il Samsung Galaxy S21 FE, che pure ha riscosso un certo successo commerciale a suo tempo, pur non eguagliando il record di vendite del Samsung Galaxy S20 FE). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.