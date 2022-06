Il Samsung Galaxy S22 FE potrebbe non essere più presentato, come avevamo già ipotizzato qualche tempo fa in questo articolo dedicato. Yogesh Brar su Twitter ha fatto sapere dell’esistenza di un report che praticamente conferma la questione, spegnendo anche le ormai più flebili speranze di vedere un giorno annunciato il Samsung Galaxy S22 FE. Il leaker ha fatto sapere che non ci sono informazioni che possano indicare lo sviluppo dello smartphone: in mancanza di tali dati a questo punto dell’anno, risulta davvero difficile credere il device possa essere in programma.

Not seeing any active development on the Samsung Galaxy S22 FE. Safe to say, we won't be seeing one this year.



Don't know why there were rumours about it being powered by Dimensity 9000. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 22, 2022

La fonte ha anche smentito che il colosso di Seul abbia mai pensato ad una versione del Samsung Galaxy S22 FE dotata di processore Dimensity 9000. Il fatto che il Samsung Galaxy S22 FE suggerisce che il progetto iniziava a dare parecchio fastidio, dal punto di vista commerciale, al produttore asiatico, cannibalizzando soprattutto le vendite dei medio-gamma della serie A e rappresentando una seria minaccia anche per i top di gamma della serie S.

Come saprete, il Samsung Galaxy S22 FE avrebbe senz’altro ereditato il design dei Samsung Galaxy S22, conservandone gran parte dell’hardware (fatta eccezione per la presenza a bordo di tutte le sue varianti di un processore Qualcomm di punta) e proponendosi ad un prezzo di certo più allettante. Un device che iniziava a diventare fin troppo scomodo per il colosso di Seul, che avrebbe, per questo, deciso di cancellarlo per evitare guai peggiori. Non è poi così difficile capire il motivo per il quale il produttore asiatico avrebbe deciso di sospendere la produzione della serie FE, almeno per il momento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

