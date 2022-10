Finalmente un po’ di spensieratezza e leggerezza nel pomeriggio di Rai2 con l’arrivo di Mia Ceran al grido di ‘empatia’. Sarà questo il sentimento che trascinerà i suoi ‘concorrenti’ in Nei tuoi panni al via il 17 ottobre proprio sulla rete giovane di casa Rai. Ad annunciare la new entry è stata la direttrice dell’Intrattenimento Day Time Simona Sala che nella stessa giornata ha rivelato anche che al sabato pomeriggio toccherà a Pierluigi Pardo impegnare il pomeriggio di Rai2 al sabato con un game show.

Nessuna rivelazione invece su Bellamà e Pierluigi Pardo che rimarranno, almeno per ora, ben ancorati al pomeriggio di Rai2 seppur con una novità. Il programma di Mia Ceran andrà in onda dalle 17.00 su Rai2 dal lunedì al venerdì e questo significa che l’ultima mezz’ora del programma di Pierluigi Diaco dovrà cedergli il posto, un primo passo verso la cancellazione?

Il pomeriggio di Rai2 è destinato ancora a fallire perché con un traino come quello che Diaco può offrire alla Ceran solo un miracolo potrà salvare la conduttrice da un flop assicurato. Ma cosa vedremo in Nei tuoi panni ?

Mia Ceran ha spiegato:

“Nei tuoi panni è un esperimento sociale. Le famiglie accettano di entrare l’una nei panni dell’altro e sono consapevoli di avere dei nodi da sciogliere … I partecipanti si scambiano per una giornata i loro ruoli. Invitiamo tutti a fare un esercizio di empatia. Dopo la parte destinata al documentario, c’è un momento in cui siamo in studio con i protagonisti. Con loro presenziano ospiti ed esperti, che analizzano quanto accaduto durante l’esperimento. La sigla del format è cantata da Alfa, un giovane che ha scritto un brano perfetto per noi”.

Pierluigi Pardo sarà alla guida di Ti Sembra Normale? un game basato sugli italiani e su dati statistici che li riguardano, il game avrà un montepremi e andrà in onda al sabato pomeriggio, già da giorno 15, alle 14.00. Gli ascolti diranno se i nuovi programmi coinvolgeranno il pubblico di Rai2 oppure no dopo il flop di questo primo mese.