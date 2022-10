Imma Tataranni 3 ci sarà oppure no? Il momento cruciale è arrivato visto che proprio oggi, 13 ottobre, andrà in onda l’ultima puntata della fiction con Vanessa Scalera. I fan sono già in crisi perché in molti non si aspettavano una durata così breve di questa seconda parte di stagione dimenticando che in realtà questi episodi erano solo quelli finali, cosa succederà quando questa sera faranno i conti con questa amara verità?

L’unica cosa che può consolare il pubblico è che Imma Tataranni 3 ci sarà, o almeno così sembra al momento. Dopo il successo ottenuto da questa seconda stagione andata in onda a spezzoni, la serie con Vanessa Scalera presto metterà le basi per una terza stagione ma non prima della primavera del 2023. Se i rumors sulla data di inizio riprese saranno confermati, Imma Tataranni 3 non andrà in onda prima della fine del 2023 o l’inizio del 2024, se tutto andrà bene.

Chi ha seguito le ‘peripezie’ della produzione sa bene che in passato si è rischiato di perdere la location importante di Matera, andrà tutto per il meglio per queste nuove riprese? I fan lo sperano anche se in passato un cambio di location non ha scalfito il successo di altre fiction Rai e poi sarebbe curioso vedere Imma Tataranni fuori dal suo habitat.

Prima di scoprire come potrebbe essere la terza stagione della serie, l’appuntamento con la fiction è segnato per oggi, 13 ottobre, su Rai1 con la puntata dal titolo La donna che perse la testa in cui Imma Tataranni si troverà a indagare sull’omicidio della baronessa Giuseppina Antonini De Raho, ritrovata senza vita (e senza testa) sul vialetto di casa. Nel mentre, la situazione sentimentale di Tataranni non è delle migliori visto che con suo marito Pietro le cose non vanno bene, c’è un’altra donna tra loro?