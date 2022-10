La Signora in Giallo è stato un cult televisivo che ha donato a Angela Lansbury la popolarità globale. Per ricordare l’attrice, scomparsa ieri all’età di 96 anni, Sky dedicherà una programmazione apposita che permetterà ai fan di lunga data, ma anche ai curiosi, di (ri)scoprire la celebre serie televisiva degli anni Ottanta.

Angela Lansbury è stata una icona planetaria, artista dalla straordinaria carriera decennale e amatissima in tutti i suoi ruoli sia sul piccolo che sul grande schermo. Vincitrice del Premio Oscar alla carriera nel 2013, dopo la sua scomparsa avvenuta ieri, a cinque giorni dal suo 97esimo compleanno, Sky ripropone La Signora in Giallo (titolo originale Murder, She Wrote), serie giallo in cui interpretava la scrittrice di gialli (e detective dilettante) Jessica Fletcher. Grazie a quel ruolo iconico, l’attrice britannica-irlandese ha ottenuto quattro Golden Globe e ben 12 nomination consecutive agli Emmy, pur senza vincerlo mai.

La programmazione dedicata a La Signora in Giallo parte oggi, mercoledì 12, quando su Sky Investigation (al canale 114) e in streaming su NOW ci sarà una maratona con i primi episodi della prima stagione. Si inizierà alle 21:15 e si andrà avanti per tutta la notte.

Al canale 115, poi, da domenica 16 si accenderà il pop up Sky Investigation Maratone con gli episodi di tutte e 12 le stagioni della serie, realizzata tra il 1984 e il 1996.

Le novità non finiscono qui. Sempre da stasera, on demand e su NOW verrà reso disponibile l’intero boxset de “La signora in giallo”, serie che ha vinto due Golden Globe come Miglior serie drammatica, nel 1984 e nel 1985. La serie tv è andata in onda per un totale di 263 episodi. Successivamente è proseguita con alcuni film per la televisione fino al 2003.

