Riparte la sesta stagione di Profiling su Giallo, dal 28 marzo l’ultimo capitolo del poliziesco per Chloé

Mentre la programmazione in prima visione ogni domenica sta per giungere agli episodi finali, dal 28 aprile riparte la sesta stagione di Profiling su Giallo, in onda il martedì in prima serata in replica dal primo episodio.

Il canale 38 del digitale terrestre dedicato alle serie crime, mistery e gialli, ripropone in replica uno dei format più seguiti e amati dal suo pubblico, il procedural francese di TF1 che in patria ha ormai raggiunto quota dieci stagioni, cambiando anche più volte protagonista.

Questo poliziesco francese al femminile, ideato da Fanny Robert e Sophie Lebarbier, ha superato dieci anni di programmazione grazie alla simpatia riscossa dalla sua protagonista, la criminologa Chloé Saint-Laurent (Odile Vuillemin) che lavora per la polizia nazionale francese: esperta profilatrice di criminali e serial killer per la squadra investigativa guidata dal comandante Matthieu Pérac (Guillome Cramoisan), con le sue stravaganze e i suoi buffi modi di fare, riesce a tracciare con intuito e grandi abilità tecniche i profili di vittime e carnefici, riuscendo a farsi apprezzare anche dal burbero e pragmatico ispettore Rocher (Philippe Bas).

In attesa del finale di Profiling 6 che sarà trasmesso domenica 3 maggio in prima serata su Giallo, il pubblico potrà iniziare a rivedere l’intera stagione dal 28 aprile con i primi due dei dieci episodi di cui è composta (trasmessi in anteprima da FoxLife tra il 2015 e il 2016 e poi approdati in chiaro sul canale 38).

La stagione parte con un salto temporale rispetto agli eventi che hanno chiuso la precedente: alcuni mesi dopo il suo ricovero in un ospedale psichiatrico, Chloe viene reintegrata nella squadra ma scoprirà che molte cose sono diverse da prima. A partire dall’arrivo del nuovo tenente Emma Tomasi (Sophie de Fürst). Si tratta dell’ultima stagione con protagonista Chloé Saint-Laurent: dalla settima Odile Vuillemin apparirà solo in qualità di guest star e la nuova criminologa della serie sarà Adèle Delettre (Juliette Roudet).

Il finale della sesta stagione di Profiling su Giallo, con gli episodi 9 e 10, è previsto in prima visione in chiaro domenica alle 21.10.

La serie è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dplay Plus.